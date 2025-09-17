L’Europe dans l’expectative avant la Fed

(AOF) - Les places européennes ont connu des fortunes diverses avant la décision de politique monétaire de la Fed dans la soirée. Si le DAX40 à Francfort et le FTSE à Londres ont progressé, le CAC 40 à Paris a cédé 0,40 %, à 7 786,98 points. De son côté, l’EuroStoxx 50 n'a cédé que 0,09 %, à 5 367,38 points. Aux États-Unis, à 17h45, les indices sont également en ordre dispersé avec un Dow Jones qui avance de 0,64 %, alors que Nasdaq Composite et le S&P 500 reculent respectivement de 0,49 et 0,10 %.

S'il est quasiment acquis que la Réserve fédérale des États-Unis annoncera une baisse des taux directeurs de 25 points de base, les commentaires de son président Jerome Powell seront décortiqués à la recherche d'indices sur la trajectoire future des taux américains.

Selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité que le principal taux directeur de la Réserve fédérale soit compris entre 3,50 et 3,75 % le 10 décembre prochain est de près de 70 %. Ce qui correspondrait à une diminution totale de 75 points de base entre ce soir et le 10 décembre.

Les intervenants se focaliseront donc sur les fameux " dot plot " qui seront dévoilés ce soir. Il s'agit d'un graphique concernant les projections de l'institution monétaire pour les taux d'intérêt publié tous les trois mois.

Au chapitre macro-économique, les données sur l'immobilier ont été décevantes aux États-Unis. Le mois dernier, les mises en chantier et les permis de construire ont reculé plus que prévu.

Dans la zone euro, l'inflation n'a finalement progressé que de 0,1 % au mois d'août, alors que les données préliminaires prévoyaient une hausse de 0,2 %. En rythme annuel, l'indice des prix à la consommation affiche une progression de 2 %, contre une précédente estimation de +2,1 %.

Du côté des valeurs, GTT a été délaissé après l'abaissement de son objectif de cours par Oddo BHF. Dans le rouge également, Assystem après avoir dévoilé des comptes semestriels globalement en ligne avec les attentes.