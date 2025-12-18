Assurance chômage : la réforme de 2023 a fait reculer de la durée d'indemnisation

La réforme doit permettre de réaliser des économies d'environ 4,5 milliards d'euros par an à l'horizon 2027.

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Avant même sa mise en oeuvre complète, la réforme de l'assurance chômage de 2023, qui a fait passer la durée maximale d'indemnisation des demandeurs d'emploi, a entraîné une baisse moyenne de 14% de leur durée d'indemnisation, selon un bilan publié jeudi 18 décembre par l'Unédic.

Cette note de suivi réalisée deux ans et demi après l'entrée en vigueur de la réforme en dresse un premier bilan, sans encore pouvoir en évaluer les effets sur la reprise d'emploi des chômeurs.

S'inscrivant dans une succession de réformes de l'assurance chômage ces dernières années, celle de 2023 a réduit de 25% la durée potentielle d'indemnisation des nouveaux entrants depuis le 1er février 2023 . La durée minimale d'indemnisation a été maintenue à six mois. La durée d'indemnisation peut remonter si le taux de chômage dépasse 9%. Au troisième trimestre 2025, il s'élève à 7,7%.

La réforme est encore en train de monter en charge : fin juillet 2025, 71% des allocataires relevaient de son champ, précise l'Unédic. A terme, elle devrait concerner neuf allocataires entrants sur dix, les Outre-mer en étant par exemple exclus.

"Réduction de la durée potentielle" pour tous les profils

La réforme a fait baisser la durée potentielle de droit, qui s'établit à 16 mois en moyenne, contre 20 mois en 2022, soit une baisse de 20%, constate l'Unédic, soulignant "une réduction de la durée potentielle pour tous les allocataires de tout profil".

La baisse de la durée réellement indemnisée en moyenne est un peu moins forte, à -14%, mais tombe à -20% pour les allocataires de moins de 53 ans. La réforme prévoyait en effet que les droits puissent s'étendre jusqu'à 22,5 et 27 mois pour les plus de 53 et de 55 ans.

"Le nombre de personnes arrivant en fin de droit sans possibilité de rechargement, en baisse depuis 2022, est reparti à la hausse mi-2023, passant de 41.000 à 70.000 entre mars 2023 et mars 2025", note l'Unédic.

Avec des économies estimées à environ 4,5 milliards d'euros par an à l'horizon 2027 , sous réserve d'une conjoncture stable, "il s'agit de la réforme ayant le plus fort impact financier sur l'assurance chômage au cours des dix dernières années", souligne l'organisme paritaire.

Une autre réforme, partiellement entrée en vigueur au printemps 2025, a décalé à 55 et 57 les âges nécessaires pour bénéficier d'une durée d’indemnisation plus longue et durci d'autres paramètres.

Début 2026, syndicats et patronats doivent tenter de parvenir à un accord sur les ruptures conventionnelles, avec l'objectif fixé par le gouvernement d'économiser 400 millions d'euros par an.