L’Europe continue de reculer faute de véritable catalyseur

(AOF) - À l’exception de Londres, les autres places européennes ont terminé la séance dans le rouge. Les investisseurs ont continué de temporiser avant une accélération du rythme des publications d’entreprises de part et d’autre de l’Atlantique, mais aussi à l’approche du 1er août, date à laquelle les États-Unis devraient augmenter leurs taxes douanières pour beaucoup de leurs partenaires commerciaux. Le CAC 40 enchaîne une deuxième baisse consécutive et perd ce soir 0,69 %, à 7 744,41 points, l’EuroStoxx 50 recule de 1,04%, à 5 287,56 points. À New York, le Dow Jones ne cède que 0,03 %.

Les investisseurs attendent donc des développements dans les négociations commerciales entre notamment les États-Unis et l'Union européenne. Dans moins de dix jours, Washington est censée relever ses droits de douane sur toutes les importations en provenance de l'Union européenne et de nombreux autres pays si aucun commercial n'est trouvé.

En ce qui concerne les négociations entre la Chine et les États-Unis, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, a indiqué sur Fox Business qu'il rencontrerait son homologue chinois la semaine prochaine et qu'il discuterait avec lui d'un possible report de la date butoir du 12 août.

En attendant d'éventuelles avancées sur le front de la guerre commerciale, les intervenants vont pouvoir se concentrer sur la micro-économie. Au sein du CAC 40, pas moins de dix entreprises vont publier leur chiffre d'affaires ou leurs résultats trimestriels d'ici à la fin de la semaine. Aux États-Unis, Alphabet (maison-mère de Google) et Tesla ouvriront le bal des publications pour les " Sept Magnifiques " dès mercredi soir.

Au niveau des valeurs, Sartorius Stedim Biotech a subi de lourds dégagements après avoir pourtant publié des résultats semestriels supérieurs aux attentes. Seb a également cédé beaucoup de terrain après la dégradation d'un analyste. En revanche, dans le haut du palmarès, Interparfums s'est distingué après l'annonce d'un accord de licence avec Longchamp.