L'Europe consolide en clôture après ses récents records

* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,46% et le Stoxx 600 0,17%

* Wall Street dans le vert à mi-séance, l'IA et la tech en soutien

* Les prix à la consommation aux USA conformes au consensus

* Pas de progrès dans les négociations USA-Iran - source iranienne

* Le pétrole reste à un niveau élevé, proche de 90 dollars le baril

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont légèrement reflué mercredi après leurs récents records tandis qu'à Wall Street, la tendance était légèrement dans le vert après les chiffres de l'inflation américaine qui font espérer un nouveau statu quo sur les taux directeurs en septembre.

À Paris, le CAC 40 .FCHI , qui a touché la semaine dernière un pic inédit à 8.755,03 points, a terminé mercredi sur une perte de 0,46% à 8.674,94 points, pénalisé par le secteur du luxe et celui de la consommation cyclique. Le Footsie britannique .FTSE a reculé de 0,10%. Le Dax allemand .GDAXI a cédé 0,17%, après avoir inscrit en séance un record à 26.573,5 points.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E , a perdu 0,28%, après un sommet historique en séance à 6.577,20 points. Le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a reflué de 0,24%. Le Stoxx 600 .STOXX a abandonné 0,17% mais est resté proche de son pic de 663,41 points atteint vendredi dernier.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI est stable (+0,03%), le Standard & Poor's 500 .SPX grappille 0,18% et le Nasdaq .IXIC grignote 0,37%, la tendance étant soutenue par une inflation américaine globalement conforme aux attentes et les résultats des entreprises spécialisées dans les infrastructures d'IA.

Le Dow Jones et le S&P 500 restent proches de leurs records respectifs du 5 août, avec notamment les fournisseurs d'IA comme Iren IREN.O (+6,44%) et Applied Digital APLD.O (+2,96%) et les groupes tech comme Nebius Group

NBIS.O (+23,61%) et Super Micro Computer SMCI.O (+14,35%).

"Les chiffres (de l'inflation) sont tout à fait conformes aux attentes. La réaction du marché est légèrement positive car il craignait des résultats plus mauvais", explique Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth.

"On constate que le marché estime que la Fed n'est pas contrainte à une hausse des taux. Cela complète le rapport sur l'emploi non-agricole de vendredi et atténue certaines craintes quant à une éventuelle pression sur la Fed pour une hausse des taux due à l'inflation, elle-même alimentée par la hausse des prix de l'énergie", ajoute-t-il.

Le baromètre FedWatch de CME Group montre que les opérateurs tablent désormais avec une probabilité de 55% sur un maintien des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans une fourchette de 3,50%-3,75% à l'issue de sa réunion des 15-16 septembre. Avant cette publication, la probabilité était seulement de 50%.

La publication jeudi des données sur les prix à la production (PPI), autre indicateur d'inflation, pourrait influer de nouveau sur les anticipations des taux de la Fed alors que, selon Robert Pavlik, le marché reste préoccupé par l'inflation, dans un contexte de tensions géopolitiques.

Selon une source iranienne, Téhéran et Washington restent en désaccord quant aux initiatives visant à mettre définitivement fin à la guerre au Moyen-Orient. La source ajoute qu'aucun progrès n'a été réalisé dans les négociations visant à relancer l'accord provisoire conclu en juin et à définir un calendrier pour sa mise en oeuvre. Ces déclarations interviennent après des attaques mardi contre des navires dans la région, qui ont fait grimper les cours du pétrole.

VALEURS EN EUROPE

L'incertitude géopolitique a pesé sur le secteur du luxe en Europe

.STXLUXP (-2,88%), l'une des plus fortes baisses du Stoxx 600, avec notamment des replis de Kering PRTP.PA (-3,89%) et LVMH LVMH.PA (-3,05%) à Paris.

TKMS TKMS.DE a bondi de 9,91%, le constructeur naval allemand ayant rehaussé ses prévisions pour la deuxième fois en six mois.

ABN Amro ABNd.AS a grimpé de 5,30%, le groupe bancaire néerlandais ayant relevé ses prévisions annuelles concernant son revenu net d'intérêts après avoir dépassé les attentes trimestrielles.

TUI TUI1n.DE a fini dans le rouge (-1,36%), le géant européen du voyage ayant raté sa prévision de bénéfice, en raison de l'impact de la guerre en Iran sur les réservations.

Balfour Beatty BALF.L a bondi de 7,91% après avoir relevé sa prévision de bénéfice d'exploitation annuel, citant une forte demande pour les projets d'infrastructure aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Vestas VWS.CO s'est envolé de 19,66%, le fabricant danois d'éoliennes ayant revu à la hausse sa prévision de marge bénéficiaire pour l'ensemble de l'année.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les prix à la consommation aux Etats-Unis n'ont que légèrement augmenté en juillet, de 3,4% sur un an après 3,5% en juin, ce qui pourrait affaiblir les arguments en faveur d'une hausse des taux.

L'inflation allemande a accéléré à +2,8% sur un an en juillet, a annoncé mercredi l'Office fédéral des statistiques, confirmant ainsi les données préliminaires.

CHANGES

Le dollar fait quasiment du surplace (-0,01%) face à un panier de devises de référence .DXY , après les données sur l'inflation américaine qui tempèrent les anticipations de hausse des taux à court terme.

L'euro EUR= grignote 0,01%, à 1,1541 dollar, tandis que la livre sterling

GBP= s'échange à 1,3508 dollar (+0,01%).

TAUX

Les rendements obligataires souverains longs en Europe et aux Etats-Unis se sont détendus mercredi avec le léger repli des prix du pétrole et la publication de données montrant un modeste ralentissement de l'inflation américaine le mois dernier sur un an.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR s'affiche à 4,67%, en baisse de 1,6 point de base, et celui à deux ans US2YT=RR s'établit à 4,18%, en recul d'environ trois points de base.

Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini en repli d'environ deux points de base, à 3,15%, tandis que la maturité à deux ans DE2YT=RR a abandonné environ un point, à 2,77%.

Les opérateurs ont légèrement revu à la baisse leurs anticipations de nouvelles hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE) cette année, le marché anticipant désormais un resserrement monétaire de 39 points de base, soit une baisse d'environ 1 point de base par rapport au début de la séance.

S'agissant des Etats-Unis, ils attendent de nouvelles données économiques et davantage de détails sur les négociations visant à rouvrir le détroit d'Ormuz, alors que le président américain Donald Trump a dit "Nous contrôlons totalement le détroit d'Ormuz", sans plus de précisions.

PÉTROLE

A la clôture des Bourses en Europe, le marché pétrolier est quasiment stable après une forte volatilité en séance suite à la révision à la baisse des prévisions de la demande mondiale de pétrole pour 2026 par les analystes. Parallèlement, les attaques contre des navires au Moyen-Orient se poursuivent et les négociations visant à mettre fin à la guerre en Iran sont dans l'impasse.

Le Brent grappille 0,12% à 89 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grignote 0,01% à 83,17 dollars CLc1 .

OR

L'or se raffermit mercredi, soutenu par la dépréciation du dollar à la suite de la publication de chiffres de l'inflation américaine.

A la clôture des Bourses en Europe, l'or au comptant XAU= prenait 1,37%, à 4.426 dollars l'once, dépassant ainsi sa moyenne mobile sur 100 jours, actuellement à 4.387,33 dollars.

A SUIVRE JEUDI : nL8N4440UF

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Ragini Mathur, Avinash P et Purvi Agarwal à Bangalore)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|