L'Europe, confrontée à une pénurie de carburéacteur, bénéficie d'arrivées record en provenance des États-Unis et du Nigeria

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* Les importations américaines et nigérianes augmentent mais ne compensent pas la perte d'approvisionnement dans le Golfe

* La hausse des prix en Europe et en Asie attire le carburéacteur américain

(Mise à jour de l'article du 15 avril pour ajouter le contexte du Nigeria) par Seher Dareen

L'Europe enregistre des arrivées record de carburéacteur en provenance des États-Unis et du Nigeria, selon les données de Kpler et de LSEG, alors qu'elle cherche à consolider ses approvisionnements en raison de l'interruption des importations en provenance du Golfe.

L'Europe dépendait auparavant du Golfe pour près de 75 % de ses importations de carburéacteur, soit environ 375 000 barils par jour (bpd), mais la guerre en Iran a effectivement fermé le trafic des pétroliers cherchant à sortir par le détroit d'Ormuz.

Les compagnies aériennes européennes ont demandé à l'Union européenne de prendre des mesures d'urgence, y compris la fermeture généralisée de l'espace aérien, selon un document consulté par Reuters.

L'offre américaine devrait atteindre entre 149 000 et 200 000 bpj jusqu'à présent en avril, sur la base des navires déchargés et de ceux qui doivent encore l'être, un niveau record selon des données remontant à 2015 pour le LSEG et à 2017 pour le Kpler.

Les importations d'avril en provenance du Nigeria s'élevaient à environ 66 000 bpj jusqu'à présent, selon les données des deux sources. Ce chiffre est également le plus élevé jamais enregistré et souligne le rôle croissant du pays en tant que fournisseur de carburant d'aviation depuis le lancement de la raffinerie Dangote, la plus grande d'Afrique, en 2024.

L'UE exige que les pays conservent 90 jours de réserves pétrolières d'urgence, mais ne fixe pas de niveaux pour des carburants spécifiques.

L'Espagne est un exportateur net de carburéacteur, tandis que la Grande-Bretagne, le plus grand consommateur de la région, importe 65 % de sa demande, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie (IEA).

Les niveaux de carburéacteur sont tombés à leur plus bas niveau depuis mars 2023 la semaine dernière au centre de stockage d'Amsterdam-Rotterdam-Anvers, selon les données sur les stocks détenus indépendamment. ARA/

Cependant, les États-Unis exportent déjà à des niveaux record . Au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 avril, les États-Unis ont exporté environ 442 000 barils de carburéacteur, soit le double de la moyenne de 219 000 barils observée l'année dernière, selon les données de l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration).

Le Nigeria a également atteint des niveaux d'exportation record, avec 416 000 bpj de produits exportés depuis le début du mois.

Alors que les États-Unis sont le principal consommateur de carburéacteur, les exportations vers des régions moins bien loties telles que l'Europe et l'Asie ont obtenu de meilleurs prix.

Toutefois, les compagnies aériennes nigérianes ont déclaré jeudi qu'elles suspendraient tous leurs vols à partir du 20 avril si les prix du carburéacteur ne baissaient pas, ce qui représente une hausse de 270 % depuis février.

Le dernier rapport mensuel de l'AIE indique que si les marchés européens ne parviennent pas à récupérer plus de 50 % des volumes perdus dans le Golfe, les stocks atteindront un niveau crucial de 23 jours en juin, niveau à partir duquel les pénuries physiques commenceront.