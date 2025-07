L'Europe clôture la semaine sans direction claire

(AOF) - En hausse la veille et au cours de cette séance de vendredi, les marchés européens ont terminé en ordre dispersé une semaine marquée par les nombreux résultats d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Le CAC 40 a grappillé 0,01% à 7822,67 points, finissant quasiment stable sur la semaine (-0,08%). L'EuroStoxx50 a reculé de 0,34% à 5 358,84 points. Londres a fini en légère hausse. A Wall Street, les indices se replient. Le Dow Jones perd 0,33% vers 17h40.

Hier et ce vendredi à l'ouverture des marchés, les indices européens évoluaient en territoire positif, galvanisés par les données rassurantes sur la santé économique des Etats-Unis publiées jeudi. En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté plus que prévu en juin : + 0,6% contre un consensus de 0,1% après une baisse de 0,9% en mai. Dans le même temps, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont été plus faibles qu'attendu. Aujourd'hui, autre bonne nouvelle, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a dépassé les attentes en juillet.

Mardi, les indices européens s'étaient montrés circonspects après les données sur l'inflation américaine au mois de juin. Sur cette période, elle s'est élevée 0,3%, comme prévu, portant la hausse en rythme annuel à 2,7%, contre des attentes à 2,6% et 2,4% en mai. Hors alimentation et énergie, l'inflation a été de 0,2 %, soit 0,1 point de moins qu'attendu. En rythme annuel, les prix à la consommation ont augmenté de 2,9 %, contre 3% escompté et 2,8% en mai.

Plusieurs observateurs estiment que cette accélération de l'inflation est notamment due à la mise en place des taxes douanières de Donald Trump. Selon CPRAM, " Le prix des biens non-énergétiques a légèrement augmenté sur le mois. Il est probablement trop tôt pour tirer de grandes conclusions sur l'impact des droits de douane, mais l'ampleur du mouvement est pour l'instant de nature à rassurer la Fed ".

" Pour la Fed, le chiffre d'inflation de juin ne change pas grand-chose. Tant que l'emploi tient, elle attendra à minima les chiffres d'inflation de juillet et aout qui devraient mieux révéler l'ampleur de la transmission des tarifs déjà imposés à l'inflation. Une baisse de taux avant septembre ou octobre nous semble très peu probable, et pensons que la Fed attendra décembre avant de baisser ses taux ", souligne LBP AM de son côté.

Sur le dossier des droits de douane, le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, a mené des négociations "intensives" avec ses homologues américains à Washington cette semaine, a déclaré ce vendredi un porte-parole de l'Union européenne (UE), sans donner de précisions.

Les résultats d'entreprises ont animé les marchés

Côté valeurs cette semaine, les marchés ont réagi aux nombreux résultats d'entreprises. Mercredi, Renault a fini lanterne rouge au sein de l'indice CAC 40, après la présentation de ses résultats financiers préliminaires du premier semestre et la réduction de ses objectifs financiers annuels.

Aux Etats-Unis, les résultats des banques américaines étaient très attendus. Mardi, Bank of America, Morgan Stanley et Goldman Sachs ont fait état de performances robustes, tirées par le courtage actions et la banque d'investissement. Mercredi, Citigroup et JPMorgan ont dévoilé des performances meilleures que prévu, grâce aussi à leurs activités de banque d'investissement et de courtage obligataire.

En outre, ce vendredi, Vivendi a fini en tête de l'indice SBF 120 après la décision de l'AMF d'ordonner au groupe Bolloré de déposer un projet d'OPA.

Kering a affiché une des plus fortes hausses du CAC 40 après une information du Corriere della Sera, démentie par la suite, sur une prochaine cession de Valentino.