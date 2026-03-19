L'Europe chute en raison de la guerre en Iran, alors que les banques centrales maintiennent leurs taux

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* Le pétrole bondit de 9 % en raison de l'aggravation du conflit iranien

* Les marchés boursiers européens et asiatiques chutent, les coûts d'emprunt augmentent

* La BoE et la BCE maintiennent leurs taux d'intérêt lors de réunions consécutives des banques centrales

(Mise à jour après le maintien des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre et la BCE) par Marc Jones et Ankur Banerjee

Les marchés européens ont fortement chuté jeudi, alors que la dernière escalade de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran a provoqué une nouvelle flambée des prix du pétrole et laissé les principales banques centrales aux prises avec la question de savoir quand et comment gérer la hausse probable de l'inflation.

Les attaques contre le champ gazier iranien de South Pars, contre la plus grande usine de gaz du monde au Qatar et contre les raffineries de pétrole en Arabie Saoudite et au Koweït ont fait grimper le prix du Brent à 115 dollars le baril LCOc1 et ont fait chuter le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 2 %. .EU

Les rendements des obligations d'État de référence - qui fixent le coût mondial de l'emprunt - ont également augmenté, les responsables de la Banque d'Angleterre ayant décidé à l'unanimité de maintenir les taux britanniques inchangés en raison de l'incertitude généralisée. La Banque centrale européenne a également maintenu ses taux , avertissant que la guerre en Iran assombrissait les perspectives de croissance et d'inflation, après que la Banque du Japon et la Réserve fédérale américaine aient toutes deux exprimé leurs inquiétudes concernant le conflit. GVD/EUR /FRX

Les traders prévoient que la BCE devra procéder à au moins deux hausses de taux cette année, après avoir évalué à 40 % les chances d'une réduction en 2026 avant que la guerre n'éclate.

La banque centrale suisse a maintenu ses taux à zéro plus tôt, mais elle a signalé qu'elle était prête à intervenir pour freiner la récente flambée du franc suisse, l'une des poches traditionnelles de sécurité pendant les turbulences du marché.

L'unanimité de la BoE pour maintenir les taux a encore accentué la nervosité. Avant la crise iranienne, les économistes pensaient que la BoE aurait pu s'apprêter à baisser ses taux à ce stade.

"Les banques centrales examinent la situation avec prudence", a déclaré Francesc Balcells, responsable des investissements en dette des marchés émergents chez FIM Partners.

"Je ne pense pas qu'elles veuillent réagir de manière excessive (à la flambée des prix de l'énergie), mais elles ne veulent pas non plus commettre les mêmes erreurs que par le passé", a-t-il ajouté, faisant référence à 2022, lorsque les banques centrales ont jugé à tort que la poussée inflationniste post-COVID et post-invasion ukrainienne était temporaire.

L'intensification de la guerre a également fait bondir les prix du gaz naturel en Europe TRNLTTFMc1 de 25 %, atteignant ainsi les niveaux les plus élevés de la crise jusqu'à présent.

O/R Les contrats à terme de Wall Street étaient de nouveau orientés à la baisse, avec le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq en baisse de 2 % à 5,5 % ce mois-ci.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'Israël, en colère, s'était violemment emporté lorsqu'il a attaqué le principal champ gazier de l'Iran mercredi. L'Iran a ensuite réagi en tirant des missiles sur des installations gazières et pétrolières au Qatar, en Arabie saoudite et au Koweït.

Sur le marché des devises, le yen JPY= est resté proche du niveau clé de 160 par dollar alors que la BOJ a laissé ses taux d'intérêt inchangés . Les traders restent attentifs à une éventuelle intervention sur le marché des changes après les commentaires forts de la ministre japonaise des Finances Satsuki Katayama plus tôt dans la journée.

LES ACTIONS MONDIALES CHUTENT

Le Nikkei .N225 et les actions sud-coréennes .KS11 ont tous deux chuté d'environ 3 % au cours de la nuit, tandis que l'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a encore chuté de 0,8 % pour atteindre son niveau le plus bas de l'année jusqu'à présent.

"Cette dernière escalade ressemble à un tournant pour les marchés, car le conflit ne se limite plus aux gros titres militaires ou à la fermeture du détroit d'Ormuz", a déclaré Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo à Singapour.

Il touche désormais la tuyauterie du système énergétique mondial. Ce qui déstabilise les marchés aujourd'hui, c'est le risque croissant de stagflation... Cela signifie qu'il ne s'agit plus seulement d'une histoire géopolitique, mais d'une histoire macroéconomique.

Le dollar a légèrement progressé sur l'ensemble des marchés, également soutenu par la Réserve fédérale qui prévoit une seule réduction supplémentaire cette année, la banque centrale ayant laissé ses taux inchangés mercredi. Cependant, les traders ne tiennent plus compte d'un assouplissement en 2026.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres unités, a augmenté de 2,5 % depuis que la guerre a éclaté à la fin du mois de février, les investisseurs se tournant vers le billet vert comme un refuge de choix. L'indice était à 100,15, en légère hausse après une augmentation de 0,7 % mercredi.

Le rendement du Trésor américain à deux ans US2YT=RR , qui reflète généralement les attentes en matière de taux à court terme, était en hausse d'environ 6 points de base à 3,8%, son plus haut niveau depuis août 2025.

LA BCE SIGNALE LE RISQUE LIÉ AUX PRIX DE L'ÉNERGIE

Au cours d'une semaine riche en réunions politiques dans le monde entier, les investisseurs ont analysé les commentaires pour évaluer l'impact de la guerre.

La BCE a déclaré que la guerre en Iran "aurait un impact important sur l'inflation à court terme en raison de la hausse des prix de l'énergie", ajoutant: "Ses implications à moyen terme dépendront à la fois de l'intensité et de la durée du conflit et de la manière dont les prix de l'énergie affecteront les prix à la consommation et l'économie."

La Banque du Japon a laissé son taux d'intérêt à court terme à 0,75 %, comme prévu, mais elle a rejoint la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada en adoptant un ton prudent au sujet de la guerre et des pressions sur les prix.

Le yen était à 159,71 pour un dollar, après avoir perdu plus de 2 % par rapport au dollar ce mois-ci.

Fred Neumann, économiste en chef pour l'Asie chez HSBC, a déclaré que la voie à suivre pour la BOJ se rétrécissait, notant que les pressions croissantes sur les prix dues à la flambée des coûts de l'énergie et à une monnaie plus faible indiquent un resserrement rapide et décisif.

Le chef de la BOJ, Kazuo Ueda, a donné peu d'indices sur la date à laquelle la banque pourrait relever ses taux lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion. Il a toutefois indiqué que la prochaine révision trimestrielle des prévisions de croissance et d'inflation, prévue en avril, sera déterminante.