L'Europe boursière tient bon après les midterms

Plus de 90 minutes après l'ouverture de la séance ce mercredi, les marchés actions européens rebondissent à la suite des premiers résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Le CAC 40 gagne 0,89% et se maintient au-dessus de la barre des 8 000 points : 8 091,62. De son côté, Londres, Francfort et Amsterdam progressent respectivement de 0,59%, 0,41% et 0,66%.

Cette progression observée en début de séance contraste nettement avec l'incertitude politique outre-Atlantique, où les rapports de force viennent d'être redéfinis.

Elections de mi-mandat : un vote sanction contre Donald Trump

La nuit dernière, le verdict est tombé au pays de l'Oncle Sam lors des élections de mi-mandat. Le Parti démocrate a remporté le contrôle du Sénat ainsi que la majorité à la Chambre des représentants alors que le dépouillement se poursuit. Deux ans après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump et son camp républicain subissent un sérieux revers politique.

Ce scrutin apparaît nettement comme un vote de sanction contre la politique menée par l'administration républicaine depuis janvier 2025. L'économie a largement pesé dans les urnes. Malgré les promesses de l'actuel président américain, de nombreux ménages continuent de subir un coût de la vie élevé, tandis que la guerre avec l'Iran alimente les tensions sur les prix de l'énergie. Les Américains tiennent le président républicain pour principal responsable de la hausse de l'inflation.

A Wall Street, les marchés financiers ont rapidement réagi à cette vague démocrate. Les contrats à terme sur les indices de Wall Street ont reculé, mais les pertes initiales se sont réduites. Pour Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer de la banque Lombard Odier, cette situation de blocage institutionnel est même une bonne nouvelle : "La cohabitation politique à Washington est généralement favorable aux marchés actions. Ces derniers apprécient l'existence de contre-pouvoirs institutionnels, et c'est précisément la configuration qui prévaudra au cours des deux prochaines années".

Moyen-Orient : regain de tensions dans le détroit d'Ormuz

Au-delà de ces élections outre-Atlantique, les salles de marché gardent un oeil attentif sur le Moyen-Orient, où les combats ne faiblissent pas après huit mois de conflit ouvert entre les Etats-Unis et l'Iran.

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont affirmé ce mercredi que quatre nouveaux pétroliers avaient été détruits après avoir percuté des mines dans le détroit d'Ormuz, voie stratégique au coeur du conflit entre Téhéran et Washington.

Sur le front diplomatique, Donald Trump a tenté de minimiser les spéculations sur une reprise imminente des bombardements américains une fois le scrutin passé. "Il semble que nous obtenions tout ce que nous voulons", a déclaré le POTUS dans un entretien accordé hier au Financial Times (FT). Interrogé sur les allusions claires du premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, à une offensive plus tard dans la semaine, le chef d'Etat américain a tempéré: "Je suis prêt, nous sommes prêts. Nous sommes parés et armés si nous devons y aller, mais il se peut qu'il n'y ait aucune raison de le faire."

En dépit de ce climat géopolitique toujours délétère, les cours du pétrole sont orientés à la baisse. Après 10h30, le prix du Brent recule de 1,59% à 102,61 dollars. Le WTI américain perd 1,56% à 95,31 USD.

Hormis ces tensions géopolitiques incessantes, l'attention des investisseurs reste portée sur la nouvelle salve de résultats en Europe.

Viridien et M6 se distinguent au SBF 120

A Paris, Viridien occupe la seconde place du SBF 120, bondissant de près de 10%. Le marché salue le desendettement continu au 3e trimestre du fournisseur de services et de produits géophysiques destinées aux compagnies pétrolières et gazières ainsi que le maintien de son objectif annuel de cash-flow net pour 2026 : 100 millions de dollars Sur cette période de trois mois, la dette nette a reculé de 18% sur un an à 656 millions de dollars. La génération de trésorerie disponible a atteint 35 millions de dollars, contre 53 millions de dollars au 3e trimestre 2025.

Au sein de ce même indice, M6 ( 10,28%) enregistre la plus forte progression grâce à un solide 3e trimestre. Le groupe audiovisuel a affiché une hausse de 9,4% de son chiffre d'affaires, à 294,5 MEUR, soutenu par la bonne tenue de ses audiences et le dynamisme de ses activités publicitaires et numériques. Le résultat opérationnel courant a progressé de 4,2%, à 39 millions d'euros, soit une marge de 13,3%

De son côté, Icape ( 0,61%) progresse légèrement, porté par sa croissance des revenus au 3e trimestre : 36,4% à 68,7 MEUR ( 34,2% en organique à change constant) en comparaison annuelle. Le fabricant de circuits imprimés et de pièces techniques sur mesure signe ainsi son 3e trimestre consécutif d'accélération de la croissance.

A Francfort, Zalando gagne près de 3%. Le géant allemand du commerce de mode en ligne a publié hier des résultats trimestriels contrastés. D'un côté, le chiffre d'affaires progresse de 5,1% sur un an, à 3,17 MdsEUR, dépassant de plusieurs dizaines de millions d'euros le consensus. En revanche, la marge brute recule de 0,9 point de pourcentage, à 38,7%, contre 39,9% attendus. Cette contraction s'explique notamment par les réductions de prix consenties pour écouler certains stocks, particulièrement dans les chaussures de sport.

BMW est une des autres valeurs allemandes en hausse. Celle-ci gagne environ 2% alors que le constructeur de voitures de haut de gamme a revu à la baisse ses perspectives de rentabilité pour la deuxième fois en cinq mois, en raison de charges exceptionnelles liées à l'accélération de son programme de restructuration. Il anticipe désormais une marge opérationnelle (EBIT) comprise entre -0,5% et 0,5% pour sa division automobile en 2026, contre une prévision précédente de 1% à 3%. Il a également abaissé ses prévisions de livraisons annuelles, tablant désormais sur une contraction comprise entre 5% et 9,9%.

Ahold Delhaize gagne plus de 4% à Amsterdam en dépit d'un abaissement de ses objectifs annuels en raison de la cyberattaque qui a affecté ses activités le mois dernier. Le spécialiste de la grande distribution annonce aussi un programme de rachat d'actions de 1 MdEUR, qui débutera début 2027.

Zone euro : le PMI composite repart à la baisse en octobre

Par ailleurs, les investisseurs ont pris connaissance de données économiques sur l'activité du secteur privé.

A 51,7 contre 53,1 en septembre, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale en zone euro s'est replié pour la première fois depuis mai dernier. Il signale la plus faible croissance du secteur privé dans cette région depuis quatre mois. Bien qu'il se maintienne en zone d'expansion (au-dessus des 50 points) pour un quatrième mois consécutif, l'indice confirme un net essoufflement de la dynamique.

La hausse du volume global des nouvelles affaires a ralenti, affichant un rythme proche de la stagnation, la demande pâtissant d'une inflation des prix facturés historiquement élevée. Parallèlement, les tensions sur les coûts se sont intensifiées, l'inflation des prix payés ayant ainsi affiché son taux le plus élevé depuis mai dernier.