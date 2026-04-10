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L'Europe boursière sur une note positive sur fond d'accalmie géopolitique
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 12:30

Les marchés actions européens s'affichent dans le vert pour cette dernière semaine de la semaine sur fond de cessez-le-feu fragile au Moyen-Orient. Par ailleurs, un accord de paix serait sur le point d'être conclu entre Kiev et Moscou, selon le principal conseiller de Zelensky, comme le rapporte Bloomberg. Dans ce contexte, le CAC 40 s'adjuge 0,55% à 8 290 points et l'Euro Stoxx 50 progresse de 0,64% à 5 934 points.

Au troisième jour d'un cessez-le-feu fragile entre les Etats-Unis et l'Iran, les affrontements se poursuivent au Liban, entre frappes israéliennes et attaques du Hezbollah contre le nord de l'Etat hébreu. Des discussions entre Beyrouth et Tel-Aviv sont attendues la semaine prochaine à Washington.

Dans ce contexte toujours tendu, les Etats-Unis et l'Iran doivent ouvrir ce week-end à Islamabad, au Pakistan, un nouveau cycle de pourparlers.

Malgré le cessez-le-feu, le détroit d'Ormuz reste fortement perturbé. Le Brent progresse de 0,36% à 96,70 USD et le WTI de 0,22% à 98,80 USD.

Sur le front des valeurs, Sodexo (-10,74%) signe la plus forte baisse du SBF 120 après ses résultats semestriels et l'abaissement de ses perspectives.

A l'inverse, Robertet ( 7%) se distingue après un exercice 2025 solide, avec une marge d'Ebitda déjà en ligne avec ses objectifs à horizon 2030.

Soitec ( 16,65%) bondit à la Bourse de Paris dans le sillage des performances du taïwanais TSMC, tandis que STMicroelectronics ( 2,77%) est leader du CAC 40.

En Europe, Brunello Cucinelli ( 5,65%) a publié des revenus trimestriels supérieurs aux attentes, soutenant le secteur du luxe.

Côté statistiques, l'indice des prix à la consommation en Allemagne a progressé de 1,1% en mars sur un mois, en ligne avec les attentes, après 0,2% en février. Sur un an, l'inflation ressort à 2,7%, également conforme au consensus, après 1,9% le mois précédent.

Les investisseurs attendent désormais les chiffres de l'inflation américaine, attendus dans l'après-midi.

Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,15% face au dollar, à 1,1708 USD.

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