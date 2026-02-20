 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe boursière sur une bonne direction après les PMI et avant l'indice PCE
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 12:07

Les marchés actions européens évoluent en territoire positif, tirés principalement par Air Liquide et le secteur du luxe. Le CAC 40, qui a battu un nouveau record en séance (8 476,61 points), avance de 0,70% à 8 457,95 points. L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,53% à 6 091,68 points.

Cette matinée de vendredi a été rythmée par des publications de résultats d'importance et aussi par les indices PMI.

En France, l'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale s'est redressé de 49,1 en janvier à 49,9 : il signale ainsi une quasi-stagnation de l'activité du secteur privé en février et n'a dépassé le seuil de croissance qu'une seule fois au cours des dix-huit derniers mois.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 53,1 en février, contre 52,1 en janvier. Il était attendu à 52,3. Le PMI dans les services est passé de 52,4 à 53,4. Il était anticipé à 52,4. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 49,1 à 50,7. Il était attendu à 49,6.

L'indice PCE en ligne de mire

Pour la zone euro, le PMI Composite est passé de 51,3 à 51,9, là où le consensus ciblait 51,5. L'acitvité dans le secteur manufacturier est repassée en phase d'expansion, en dépassant le seuil des 50 points. L'indice la mesurant s'est installé à 50,8 points, contre 49,5 précédemment et une prévision à 49,9 points. A 50,8 points, il retrouve un niveau qu'il n'avait plus connu depuis 44 mois.

"L'activité du secteur privé en zone euro a accéléré en février, l'indice PMI composite surprenant positivement grâce à une amélioration conjointe des services et de l'industrie manufacturière" , souligne Christophe Boucher, ajoutant que le secteur manufacturier, qui avait touché un point bas en décembre, est désormais repassé en phase d'expansion, porté notamment par le redressement de l'Allemagne et les premiers effets du plan de relance.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix PCE, baromètre privilégié de l'inflation par la Réserve fédérale, sera particulièrement surveillé pour affiner les anticipations de politique monétaire. Les chiffres du PIB du 4e trimestre, attendus à 14h30 et anticipés en hausse d'environ 3%, ainsi que le PMI composite préliminaire, la confiance du Michigan et les ventes de logements neufs compléteront la salve d'indicateurs.

Air Liquide et le luxe à la fête

Au chapitre des valeurs, l'indice phare de la place parisienne est soutenu par Air Liquide ( 3,52%). Le fournisseur de gaz industriels a relevé son dividende de 12% après la publication de résultats annuels et d'objectifs jugés solides par le marché. Le compartiment du luxe est au beau fixe avec LVMH ( 2,86%) , Hermès ( 2,65%) et Kering ( 0,98%), dopé par la performance de Moncler ( 12,14%) au quatrième trimestre.

Coface (-6,66%) et Imerys (-6,30%) signent les plus nettes corrections au sein du SBF 120.

Sur le marché des changes, l'euro est quasi stable à 1,1766 dollar. Le cours de l'or noir recule de 0,90%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank