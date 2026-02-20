L'Europe boursière sur une bonne direction après les PMI et avant l'indice PCE
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 12:07
Cette matinée de vendredi a été rythmée par des publications de résultats d'importance et aussi par les indices PMI.
En France, l'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale s'est redressé de 49,1 en janvier à 49,9 : il signale ainsi une quasi-stagnation de l'activité du secteur privé en février et n'a dépassé le seuil de croissance qu'une seule fois au cours des dix-huit derniers mois.
En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 53,1 en février, contre 52,1 en janvier. Il était attendu à 52,3. Le PMI dans les services est passé de 52,4 à 53,4. Il était anticipé à 52,4. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 49,1 à 50,7. Il était attendu à 49,6.
L'indice PCE en ligne de mire
Pour la zone euro, le PMI Composite est passé de 51,3 à 51,9, là où le consensus ciblait 51,5. L'acitvité dans le secteur manufacturier est repassée en phase d'expansion, en dépassant le seuil des 50 points. L'indice la mesurant s'est installé à 50,8 points, contre 49,5 précédemment et une prévision à 49,9 points. A 50,8 points, il retrouve un niveau qu'il n'avait plus connu depuis 44 mois.
"L'activité du secteur privé en zone euro a accéléré en février, l'indice PMI composite surprenant positivement grâce à une amélioration conjointe des services et de l'industrie manufacturière" , souligne Christophe Boucher, ajoutant que le secteur manufacturier, qui avait touché un point bas en décembre, est désormais repassé en phase d'expansion, porté notamment par le redressement de l'Allemagne et les premiers effets du plan de relance.
Aux Etats-Unis, l'indice des prix PCE, baromètre privilégié de l'inflation par la Réserve fédérale, sera particulièrement surveillé pour affiner les anticipations de politique monétaire. Les chiffres du PIB du 4e trimestre, attendus à 14h30 et anticipés en hausse d'environ 3%, ainsi que le PMI composite préliminaire, la confiance du Michigan et les ventes de logements neufs compléteront la salve d'indicateurs.
Air Liquide et le luxe à la fête
Au chapitre des valeurs, l'indice phare de la place parisienne est soutenu par Air Liquide ( 3,52%). Le fournisseur de gaz industriels a relevé son dividende de 12% après la publication de résultats annuels et d'objectifs jugés solides par le marché. Le compartiment du luxe est au beau fixe avec LVMH ( 2,86%) , Hermès ( 2,65%) et Kering ( 0,98%), dopé par la performance de Moncler ( 12,14%) au quatrième trimestre.
Coface (-6,66%) et Imerys (-6,30%) signent les plus nettes corrections au sein du SBF 120.
Sur le marché des changes, l'euro est quasi stable à 1,1766 dollar. Le cours de l'or noir recule de 0,90%.
A lire aussi
-
La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a annoncé vendredi la levée de la quasi-totalité des zones réglementées en France, ce qui va permettre une circulation plus large des animaux alors qu'aucun cas de dermatose nodulaire bovine n'a été détecté depuis le ... Lire la suite
-
Ruptures conventionnelles et assurance chômage : syndicats et patronat présentent des propositions divergentes, à une semaine de l'échéance
Les dépenses d'allocations chômage liées aux ruptures conventionnelles atteignent 9,4 milliards d'euros, soit 26% du total, selon l'Unédic. Objectif : réguler le recours aux ruptures conventionnelles, à une semaine de l'échéance fixée pour conclure cette négociation. ... Lire la suite
-
Le luxe européen progresse en Bourse vendredi, dans le sillage du fabricant italien de doudounes haut de gamme Moncler, dont les résultats financiers publiés la veille ont relancé l'optimisme des investisseurs quant à la demande chinoise pour les produits du ... Lire la suite
-
Le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié a annoncé vendredi seulement deux changements dans son XV de départ pour affronter l'Italie dimanche lors de la troisième journée du Tournoi des Six Nations, avec une toute nouvelle deuxième ligne. Emmanuel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer