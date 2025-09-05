L'Europe boursière sous pression après le rapport sur l'emploi US

(AOF) - Bien orientés à la mi-séance, les marchés actions européens ont clôturé cette première semaine de septembre sur une note négative sur fond de ralentissement du marché du travail américain. Le CAC 40 s'est replié de 0,31% à 7674 points, portant à 0,38% sa baisse hebdomadaire. L'EuroStoxx 50 a reculé de 0,65% à 5312 points. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains suivent une tendance similaire avec un Dow Jones en retrait de 0,54%, vers 17h45.

Point d'orgue de cette semaine, sur le front des statistiques, le rapport mensuel sur l'emploi américain a validé une faiblesse des créations d'emplois, validant le scénario d'une baisse des taux de la Fed, qui rendra sa décision de politique monétaire le 17 septembre prochain.

L'économie américaine a créé 22 000 emplois non-agricoles en août, contre 75 000 attendus, après 79000 emplois en juillet, mettant sous pression le dollar et les rendements obligataires américains. Le 10 ans américain a atteint son plus bas niveau depuis avril et le début de la guerre commerciale.

"Ces chiffres ne doivent pas être surinterprétés, soutient Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions. L'économie américaine est loin d'entrer en récession, la consommation se maintient bien et les entreprises continuent d'afficher des marges bénéficiaires solides. Les marchés ont bien accueilli ce rapport. Les investisseurs anticipent un cycle d'assouplissement préventif destiné à stimuler la reprise plutôt qu'une réponse forcée à un effondrement du marché du travail".

Pour la première fois, les contrats futures sur Fed funds accordent une petite probabilité à une baisse d'un demi-point des taux directeurs en septembre.

Le taux de chômage passe de 4,2 à 4,3% de la population active, comme anticipé.

Hier, la séance avait été marquée par des créations d'emplois décevantes dans le secteur privé aux États-Unis, selon le rapport ADP.

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont connu une baisse surprise en juillet, reculant de 2,9%, contre une hausse de 0,5% attendue. Elles étaient en baisse de 0,2% en juin.

Côté valeurs, STMicroelectronics a caracolé en tête de l'indice CAC 40 après un relèvement de recommandation d'Exane BNP Paribas, selon une source de marché. Le géant des semi-conducteurs a également bénéficié des résultats robustes de Broadcom outre-Atlantique.

Pour sa part, Stef a connu une séance difficile au lendemain de la publication de résultats semestriels dégradés.