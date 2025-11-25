L'Europe boursière sous le signe de la prudence avant les statistiques US

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent proches de l'équilibre dans un contexte de prudence avant une salve d'indicateurs en provenance des Etats-Unis. Les chiffres sur la consommation et les prix à la production seront notamment à surveiller. En Allemagne, le PIB a stagné au troisième trimestre alors qu'en France, la confiance des ménages s'est légèrement repliée en novembre. Côté valeurs, Eutelsat recule après le lancement d'une deuxième augmentation de capital. Vers midi, le CAC 40 glane 0,06% à 7963 points tandis que l'EuroStoxx 50 grappille 0,02% à 5528 points.

En Europe, Kingfisher s'adjuge 3,90% à 303,80 pence sur la place londonienne. Le groupe britannique de magasins de bricolage, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France, a enregistré des ventes comparables sous-jacentes en hausse de 0,9 % au troisième trimestre, portées par une hausse de 3 % au Royaume-Uni et en Irlande (contre une hausse de 1,9% attendue). La France et la Pologne ont pour leur part affiché une baisse respective de 2,5% et de 1,3% sur la période.

A Paris, les deux étapes du projet de levée de fonds d' Eutelsat , annoncées en juin, sont désormais lancées. A la Bourse de Paris, l'action de l'opérateur de satellites perd 2,32% à 3,155 euros, affichant l'un des replis les plus importants du SBF 120. Eutelsat a lancé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 670 millions d'euros dans le cadre d'une levée de capitaux d'environ 1,5 milliard d'euros. Le prix de souscription fixé est à 1,35 euro par action.

Bigben (+5,19% à 1,0540 euro) s'arroge la première place du marché SRD. Le groupe a dévoilé un résultat opérationnel semestriel en hausse grâce à Nacon (jeux vidéo) et un refinancement de l'emprunt obligataire échangeable en actions Nacon. Sur la première partie de l'exercice 2025-2026, le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming a connu une baisse de 16,3% de son résultat net, à 3,7 millions d'euros. Le résultat opérationnel a, en revanche, progressé de 24,7%, à 4,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 3,5%, contre 2,8% un an plus tôt à la même époque.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le PIB allemand est resté stable au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre, a confirmé Destatis. L'Allemagne affiche une croissance de 0,3% en rythme annuel. "La faiblesse des exportations a eu un effet négatif sur l'activité économique au 3e trimestre, tandis que l'investissement a légèrement augmenté", a expliqué Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral de la statistique.

La confiance des ménages se replie légèrement en novembre, a indiqué l'Insee. A 89, l'indicateur qui la synthétise baisse d'un point et demeure bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Il était attendu stable à 90. Ce mois-ci, l'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle, passée et future, est quasi stable. L'Insee souligne que le solde d'opinion relatif à l'opportunité d'épargner a atteint un nouveau maximum historique.

Aux Etats-Unis, les prix à la production en septembre et les ventes au détail en septembre seront publiés à 14h30. Ils seront suivis de l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en septembre à 15 heures et de la confiance des consommateurs du Conference Board en novembre et des promesses de ventes de logements en octobre à 16 heures.

A la mi-séance, l'euro glane 0,08% à 1,15345 dollar.