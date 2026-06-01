L'Europe boursière sous le signe de la prudence

Les marchés européens devraient ouvrir sans grand élan lundi, dans un climat d'incertitude géopolitique ravivé par les développements au Moyen-Orient. Malgré les spéculations autour d'un possible prolongement de la trêve entre les États-Unis et l'Iran, les investisseurs restent sur la défensive face à la multiplication des incidents militaires dans la région. Selon les contrats à terme, le CAC 40 devrait gagner 0,18% à l'ouverture, tandis que le DAX allemand progresserait de 0,23% et l'Euro Stoxx 50 de 0,13%.

Les cours du pétrole repartent à la hausse dans un contexte de regain de tensions dans le golfe Persique. Le Brent avance de 0,82% à 93,57 dollars.

Les tensions entre Washington et Téhéran se sont encore accentuées après des frappes américaines contre des systèmes iraniens de radar et de contrôle de drones, menées selon l'armée américaine en réponse à des actes hostiles, notamment la destruction d'un drone MQ-1. Les Gardiens de la révolution ont ensuite revendiqué une attaque contre une base employée par les États-Unis dans la région.

L'activité manufacturière chinoise a progressé en mai pour un sixième mois consécutif, malgré un léger ralentissement de la croissance. L'indice PMI manufacturier de RatingDog/S&P Global a reculé à 51,8 contre 52,2 en avril, tout en restant en zone d'expansion grâce à la solidité de la production et des nouvelles commandes.

Les opérateurs devront également composer avec une semaine riche en indicateurs économiques, marquée notamment par les chiffres de l'activité manufacturière ce lundi et de l'inflation en zone euro demain, avant la publication vendredi du rapport sur l'emploi américain.

Les valeurs en mouvement

BNP Paribas a relevé les objectifs de sa banque commerciale en Belgique (BCEB), dont la stratégie de croissance sera présentée lundi après-midi.

OPmobility a annoncé lundi avoir finalisé le renforcement de sa coentreprise chinoise YFPO avec le groupe local Yanfeng, conformément au projet dévoilé en novembre dernier.

Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,04% à 1,1652 dollar.