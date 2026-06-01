 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe boursière sous le signe de la prudence
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 08:35

Les marchés européens devraient ouvrir sans grand élan lundi, dans un climat d'incertitude géopolitique ravivé par les développements au Moyen-Orient. Malgré les spéculations autour d'un possible prolongement de la trêve entre les États-Unis et l'Iran, les investisseurs restent sur la défensive face à la multiplication des incidents militaires dans la région. Selon les contrats à terme, le CAC 40 devrait gagner 0,18% à l'ouverture, tandis que le DAX allemand progresserait de 0,23% et l'Euro Stoxx 50 de 0,13%.

Les cours du pétrole repartent à la hausse dans un contexte de regain de tensions dans le golfe Persique. Le Brent avance de 0,82% à 93,57 dollars.

Les tensions entre Washington et Téhéran se sont encore accentuées après des frappes américaines contre des systèmes iraniens de radar et de contrôle de drones, menées selon l'armée américaine en réponse à des actes hostiles, notamment la destruction d'un drone MQ-1. Les Gardiens de la révolution ont ensuite revendiqué une attaque contre une base employée par les États-Unis dans la région.

L'activité manufacturière chinoise a progressé en mai pour un sixième mois consécutif, malgré un léger ralentissement de la croissance. L'indice PMI manufacturier de RatingDog/S&P Global a reculé à 51,8 contre 52,2 en avril, tout en restant en zone d'expansion grâce à la solidité de la production et des nouvelles commandes.

Les opérateurs devront également composer avec une semaine riche en indicateurs économiques, marquée notamment par les chiffres de l'activité manufacturière ce lundi et de l'inflation en zone euro demain, avant la publication vendredi du rapport sur l'emploi américain.

Les valeurs en mouvement

BNP Paribas a relevé les objectifs de sa banque commerciale en Belgique (BCEB), dont la stratégie de croissance sera présentée lundi après-midi.

OPmobility a annoncé lundi avoir finalisé le renforcement de sa coentreprise chinoise YFPO avec le groupe local Yanfeng, conformément au projet dévoilé en novembre dernier.

Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,04% à 1,1652 dollar.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jensen Huang, directeur général de Nvidia, lors du salon Computex à Taipei, le 1er juin 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )
    Nvidia défie Intel en lançant ses processeurs pour ordinateurs Windows
    information fournie par AFP 01.06.2026 10:24 

    Nvidia a dévoilé lundi un nouveau processeur pour ordinateurs portables fonctionnant sous Windows, conçu pour briser l'hégémonie de la technologie d'Intel dans ce domaine et moderniser les appareils à l'ère de l'intelligence artificielle (IA). "Microsoft et Nvidia ... Lire la suite

  • EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.06.2026 10:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Le président français Macron visite l'usine Vorwerk
    France: Le sommet Choose France 2026 va permettre de mobiliser €93 mds, selon Macron
    information fournie par Reuters 01.06.2026 10:21 

    Le ‌président français Emmanuel Macron ​a déclaré lundi que 93 milliards d'euros d'investissements seront ​annoncés lors de la 9ème ​édition du sommet ⁠Choose France, qui ouvre ‌ses portes ce jour au château de Versailles (Yvelines). Aux ​côtés ‌du fondateur et ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : La situation technique est plutôt incertaine
    COMPAGNIE DE L'ODET : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 01.06.2026 10:17 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
94,21 +0,96%
SOITEC
169,4 -4,59%
2CRSI
57,7 +11,82%
CAC 40
8 184,5 +0,01%
VUSION
145,5 +8,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank