L'Europe boursière sous le signe de l'incertitude

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note indécise à l'ouverture de la première séance de la semaine. L'inquiétude prévaut toujours sur les droits de douane avant la date limite du 1er août fixée par Donald Trump. Aucune statistique d'importance ne figure à l'ordre du jour alors que la BCE livrera sa décision de politique monétaire ce jeudi. La saison des résultats va se poursuivre de plus belle cette semaine. Plusieurs poids lourds de la cote parisienne sont attendus comme BNP Paribas, Dassault Systèmes LVMH, TotalEnergies et Thales.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bluelinea

Bluelinea a annoncé le succès de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’un petit peu plus de 3 millions d’euros. Au total, 6,140 millions d’actions nouvelles ont été émises. Cette opération visait à financer le fond de roulement de l’acteur de la Silver Économie.

Groupe JAJ

Groupe JAJ a publié des résultats annuels en repli, à l’exception de sa marge brute globale qui est passée de 47,6 à 48,5 %. Toutes les autres lignes de comptes ont reculé à l’image de bénéfice net qui est passé de 343 000 à 207 000 d’euros sur l’exercice 2024-2025. De son côté, le chiffre d’affaires a diminué de seulement 0,18 %, à 28,709 millions d’euros. Pour l’exercice 2025-2026, le spécialiste des vêtements table sur un retour à la croissance, grâce notamment à un carnet de commandes Hiver 25/26 en croissance de 19 %.

Poujoulat

Le chiffre d'affaires du groupe Poujoulat au premier trimestre s'établit à 65,5 millions d'euros, en retrait de 2,8 % par rapport à la même période de l'exercice 2024/2025. Le spécialiste des conduits de cheminée prévoit une progression de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Les activités " conduits de cheminée et cheminées industrielles " devraient retrouver de la croissance tandis que la branche " bois énergie " devrait poursuivre sa dynamique en bénéficiant de meilleurs prix.

Vivendi

Vivendi a annoncé avoir pris acte de la communication de griefs de la Commission européenne et en conteste les allégations. Il s’agit d’une enquête formelle au sujet de l’acquisition du contrôle exclusif du groupe Lagardère par Vivendi. Le groupe présidé par Vincent Bolloré précise que le document de la Commission européenne présente les résultats provisoires de l’instruction et marque seulement l’ouverture de la phase contradictoire de la procédure. Il n’établit donc pas l’existence à ce jour d’une infraction et n’impose pas de sanction.

Les chiffres macroéconomiques

Au Canada, l'indice des prix des produits industriels en juin sera publié à 14h30.

Vers 8h30, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,1635 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont clôturé la dernière séance de la semaine en ordre dispersé. Au chapitre des valeurs, Vivendi a fini à la première place du SBF 120 suite à la décision de l'AMF. Celle-ci a déclaré que le groupe Bolloré devait déposer un projet d'OPA puis d'offre publique de retrait sous six mois sur Vivendi. De son côté, Kering a signé une des plus fortes progressions de l'indice CAC 40 après les rumeurs de vente de Valentino, pourtant démenties par le fonds qatari Mayhoola. Finissant quasiment stable sur la semaine (-0,08%), le CAC 40 a fini à l'équilibre à 7822,67 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en ordre dispersé. Les investisseurs ont pourtant pris connaissance de nouvelles statistiques meilleures que prévu pour l’économie américaine : confiance des consommateurs, permis de construire et mises en chantier. Côté valeurs, Netflix a reculé malgré la publication d'un bond de 45% de son bénéfice net pour le deuxième trimestre. Le Dow Jones s'est replié de 0,32% à 44342 points tandis que le Nasdaq a grappillé 0,05% à 20895 points.

