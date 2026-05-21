L'Europe boursière sans élan après les résultats de Nvidia

Les marchés européens évoluent en petite hausse ce jeudi, hormis Londres (-0,27%), au lendemain des résultats trimestriels de Nvidia une nouvelle fois supérieurs aux attentes. Vers 10h20, le CAC 40 glanait 0,08% à 8 123 points. Idem pour l'Euro Stoxx 50 alors que le DAX progressait de 0,19%.

Nvidia a donc encore dépassé les prévisions du consensus. Le titre perdait toutefois un peu de terrain en après-Bourse, les investisseurs s'interrogeant désormais sur la capacité du groupe à maintenir un tel rythme de croissance à long terme.

Sur le plan géopolitique, l'Iran a indiqué "examiner" une nouvelle proposition américaine, alors que Donald Trump a estimé que les négociations tenaient "à un fil".

Les valeurs en mouvement

A Paris, Ubisoft décroche de 14%% après avoir publié hier une perte opérationnelle record au titre de son exercice 2025-2026.

Eiffage cède 2%, pénalisé par une dégradation de recommandation de Goldman Sachs, passé d'acheter à neutre avec un objectif de cours de 148 euros.

Elior s'effondre de 25% après avoir revu en baisse ses perspectives annuelles.

Stellantis ( 1,52%) doit dévoiler à 14h00 son nouveau plan stratégique.

Le secteur des satellites s'inscrit en nette hausse. Eutelsat ( 10,16%) et SES ( 3,91%) profitent de l'annonce officielle de l'introduction en Bourse de SpaceX. La société aérospatiale d'Elon Musk, qui sera cotée sur le Nasdaq, a réalisé 18,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025 pour une perte opérationnelle de 2,6 milliards.

Ailleurs en Europe, EasyJet avance de 1,50% après que la compagnie aérienne britannique a évoqué des perspectives plus incertaines, entre hausse des coûts du carburant et ralentissement des réservations.

A Milan, Generali progresse de 2,2%, le premier assureur italien ayant publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes tout en confirmant ses objectifs à horizon 2027.

Une série d'indicateurs décevants en Europe

Les dernières statistiques macroéconomiques publiées en Europe alimentent également la prudence. Selon les données préliminaires de S&P Global, la contraction de l'activité dans le secteur privé français s'est accentuée en mai. L'indice PMI correspondant est tombé à 43,5 points contre 47,6 en avril, alors que le consensus attendait 47,7 points. Il s'agit de son plus bas niveau depuis cinq ans et demi.

En Allemagne, l'activité manufacturière s'est elle aussi contractée, le PMI du secteur revenant de 51,4 à 49,9 points, sous les attentes du marché.

Pour l'ensemble de la zone euro, l'indice Flash PMI composite S&P Global a reculé de 48,8 à 47,5 points, signalant une contraction de l'activité du secteur privé à son rythme le plus marqué depuis octobre 2023.

Les investisseurs surveilleront désormais plusieurs statistiques américaines attendues dans l'après-midi, parmi lesquelles les inscriptions hebdomadaires au chômage, les permis de construire et l'indice de la Fed de Philadelphie.

Sur le marché des changes, l'euro perd 0,11% face au dollar, à 1,1605 USD.