L'Europe boursière résiste favorablement à l'arrivée de Trump

(AOF) - En légère hausse hier à la clôture, les marchés actions européens ont de nouveau clôturé sur une note positive. Le CAC 40, tiré par le luxe, a signé une sixième séance consécutive dans le vert, progressant de 0,48% à 7770,95 points. De son côté, l'EuroStoxx 50 a grappillé 0,05% à 5166,79 points. A Wall Street, où il s'agit de la première séance sous la nouvelle administration Trump, les indices évoluent dans le vert avec un Dow Jones en croissance de 0,98%, vers 17h45.

Après un long week-end consécutif au Martin Luther King Day, Wall Street a ouvert dans le vert, soulagé par les mesures prises par Donald Trump et qui n'incluent pas de droits de douane dans l'immédiat à l'encontre des partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Hier, lors de son investiture, le nouveau locataire de la Maison Blanche a signé une myriade de textes dont le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'accord de Paris pour le climat, la mise en place d'un état d'urgence à la frontière avec le Mexique contre l'immigration, et la grâce de plus de 1 500 assaillants du Capitole.

Il a aussi affirmé qu'il comptait imposer des droits de douane de 25% aux produits issus du Canada et du Mexique à compter du 1er février.

Il a par ailleurs annoncé un état d'"urgence énergétique" national pour diminuer le coût de l'énergie et lutter contre l'inflation.

"L'imprévisibilité de Donald Trump restera une marque de fabrique pour ses amis comme pour ses adversaires, ce qui se traduira par une volatilité des marchés, estime Andreas Nigg, responsable adjoint Prime Equities au sein de J.Safra Sarasin.

Ce soir, à la clôture de Wall Street, les résultats de Netflix seront scrutés tout comme ceux de la compagnie aérienne United Airlines.

En Europe, l'Italien Generali et BPCE ont annoncé la création d'un poids lourd de la gestion d'actifs en Europe.

A Paris, Renault a annoncé le départ de son directeur financier Thierry Piéton, à ce poste depuis près de trois ans, et nommé Duncan Minto pour lui succéder. Thierry Piéton deviendra directeur financier de Medtronic à compter du 3 mars.

Stellantis a fini lanterne rouge du CAC 40, alors que les modèles électriques sont boudés, avec une part de marché en baisse, comme le révèle l'Association des constructeurs européens d'automobiles qui a publié ce mardi les chiffres des ventes 2024 pour le Vieux Continent.