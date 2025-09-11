 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Europe boursière rassurée après les rendez-vous de la BCE et de l'inflation US
information fournie par AOF 11/09/2025 à 18:04

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé sous le signe de l'optimisme après une décision sans surprise de la BCE et une inflation américaine qui devrait garantir une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine. Wall Street est également bien orienté. Côté valeurs, Stellantis a rayonné en tête de l'indice phare de la place parisienne. Son directeur général Antonio Filosa a dévoilé des perspectives encourageantes sur la croissance de l'activité et la hausse de la rentabilité. Le CAC 40 a gagné 0,80% à 7823 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,42% à 5384 points.

Selon le média italien Corriere della Sera, qui cite deux sources proches du dossier, Lufthansa (+ 1,00 %, à 7,502 euros) serait prêt à porter sa participation dans ITA Airways de 41 à 90 % d’ici au mois de juin 2026. L’acquisition de 41 % du capital de la compagnie aérienne italienne a été finalisée à la fin du mois de janvier dernier, et le groupe allemand s’est déclaré satisfait de son investissement selon le Corriere della Sera.

Affligé d'un endettement élevé, Kering se donne du temps pour racheter l'intégralité de Valentino, dont il détient 30%, et le marché apprécie. L'action du groupe de luxe a gagné 2,42%, à 239,15 euros, surperformant le marché parisien. All invest Securities rappelle que non seulement Kering est engagé dans un plan de redressement, mais qu'il fait aussi " face à un endettement élevé". La dette nette s'élevait à 9,5 milliards d'euros à fin juin 2025. Le groupe français avait déboursé 1,7 milliard d'euros pour racheter 30% de Valentino au fonds d'investissement qatari, Mayhoola.

HighCo (+559% à 3,78 euros) a révisé à la hausse ses perspectives 2025 : une marge brute revue de " en repli compris entre -1% et -2% " à " stable " et une marge opérationnelle ajustée revue " de l'ordre de 12% " à " supérieure à 12%". Oddo BHF a par ailleurs relevé sa recommandation sur le titre à Surperformance contre Neutre.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'inflation s'est élevée à 0,4% en août aux États-Unis, contre 0,2% en juillet, et un consensus de 0,3%. Elle a atteint 2,9% en rythme annuel, après 2,7% en juillet. Le consensus s'élevait à 2,9%. Hors alimentation et énergie, elle est ressortie à 0,3% le mois dernier aux États-Unis, contre 0,3% en juillet, et un consensus de 0,3%. Elle a atteint 3,1% en rythme annuel après 3,1% en juillet. Le consensus anticipait une stabilisation de l'inflation.

La semaine dernière, aux États-Unis, les nouvelles demandes d'allocation chômage se sont élevées à 263 000 unités, contre des attentes à 235 000. Les chiffres de la semaine précédente ont été très légèrement révisés à la baisse en passant de 237 000 à 236 000 unités.

A la clôture, l'euro progresse de 0,32% à 1,1737 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

