L'Europe boursière plutôt bien orienté, Alstom en chute libre
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 10:42
L'espoir d'une désescalade est également soutenu par la perspective d'une reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran ce week-end.
Entrée en vigueur vendredi à 23 heures (heure de Paris), la trêve entre Israël et le Liban reste néanmoins incertaine. Emmanuel Macron a fait part de sa " préoccupation " face à un cessez-le-feu " fragilisé par la poursuite d'opérations militaires ", appelant à la protection des populations civiles, au désarmement du Hezbollah et au respect de la souveraineté libanaise par Israël.
Dans ce contexte, le président français réunit ce vendredi à Paris le chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre britannique Keir Starmer et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni afin d'évoquer notamment la sécurisation du détroit d'Ormuz. Une trentaine de pays participeront également en visioconférence, sans les États-Unis.
Sur le front pétrolier, le Brent grappille 0,04% à 98,22 USD, tandis que le WTI recule de 3,51% à 90,01 USD. L'euro évolue peu face au dollar, à 1,1782 USD.
Les valeurs en mouvement
Du côté des sociétés, Alstom plonge de près de 30% après avoir abandonné ses objectifs financiers à horizon 2026/27, tandis qu'Ipsos dévisse de 13% après un premier trimestre en dessous des attentes.
Dans les télécoms, un consortium réunissant Bouygues (-1,79%) Telecom, Iliad et Orange (-2,16%) a formulé une offre de 20,35 milliards d'euros pour racheter SFR auprès d'Altice. Une exclusivité a été accordée jusqu'au 15 mai 2026 pour finaliser l'opération.
Ailleurs en Europe, le Suédois Ericsson (-1,45%) a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes.
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