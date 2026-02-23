L'Europe boursière plombée par un contexte commercial tendu
Dans le même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, le Dow Jones fléchit de 1,53% et le Nasdaq de 1,26%. Signe de la nervosité des marchés américains, l'indice VIX bondit de 12%.
Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Donald Trump a estimé que la décision de la Cour suprême lui accordait "bien davantage de pouvoirs et d'autorité qu'avant leur décision ridicule, stupide et très controversée à l'échelle internationale".
Le Parlement européen a annoncé lundi la suspension, pour la deuxième fois, du processus de ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et les Etats-Unis, après la décision de la Cour suprême américaine d'invalider les droits de douane dits "réciproques" mis en place par le président américain."Les droits de douane étaient devenus une source de recettes non négligeable pour le gouvernement américain, et la disparition de l'IEEPA affectera non seulement le potentiel de recettes futures, mais pose également la question d'un éventuel remboursement des montants déjà perçus. La décision de la Cour ne traite pas ce point, ce qui signifie que les procédures judiciaires vont se poursuivre", souligne Lizzy Galbraith, économiste politique senior chez Aberdeen Investments.
En parallèle, la semaine s'annonce soutenue, notamment pour le secteur technologique, avec la publication mercredi des résultats du spécialiste des semi-conducteurs Nvidia, alors que persistent des doutes sur le retour sur investissement dans l'intelligence artificielle.
Sur le front des statistiques ce lundi, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne qui a dépassé les attentes en février. Il s'est établi à 88,6 points, contre 87,6 le mois précédent, alors que le consensus tablait sur 88,4 points. L'indicateur atteint ainsi son plus haut niveau depuis août.
Les commandes à l'industrie américaine ont reculé de 0,7% en décembre 2025 par rapport à novembre, après une progression de 2,7% le mois précédent, selon les données publiées lundi par le Département du Commerce. Le consensus ciblait un repli de 0,4%.
Exosens, Forvia et Pernod Ricard sous pression
Au chapitre des valeurs, Exosens (-9,59%) a clôturé la séance en bas du palmarès de l'indice SBF 120, malgré des résultats annuels en nette progression. L'entreprise de haute technologie a donc vu prendre fin sa série de sept séances consécutives dans le vert.
L'équipementier automobile Forvia (-7,95%) a été sous pression, pénalisé par les perspectives jugées décevantes de sa filiale allemande Hella.
Au sein de l'indice CAC 40 dominé par Carrefour ( 3,63%) et Kering ( 3,06%), Pernod Ricard (-3,50%) a été pénalisé par la dégradation de Deutsche Bank à vendre.
En Europe, Novo Nordisk (-16,48%) a plongé en Bourse après une étude décevante sur un traitement anti-obésité.
Sur le marché des changes, l'euro cède 0,18% à 1,1800 dollar. Le cours de l'or noir avance, lui, de près de 1%.
