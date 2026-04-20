L'Europe boursière plombée par les tensions internationales
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 17:55
Outre-Atlantique, le mouvement baissier est beaucoup moins prononcé : le Dow Jones abandonnait 0,10% vers 18h00. Le locataire de la Maison Blanche a confirmé que la trêve prendrait fin mercredi soir, précisant qu'il ne rouvrirait pas le détroit d'Ormuz tant qu'aucun accord n'aurait été conclu. Parallèlement, le départ de J. D. Vance pour Islamabad est attendu mardi, selon le New York Times, alors que Téhéran affirme n'avoir " pas encore pris de décision " concernant sa participation aux discussions.
La situation s'est encore durcie sur le plan militaire. Hier, la marine américaine a intercepté par la force un navire marchand iranien, marquant une escalade dans le bras de fer naval entre les deux belligérants. Depuis le début du blocus des ports iraniens, 27 navires ont été refoulés, selon l'armée américaine.
Donald Trump a de nouveau adopté un ton offensif sur Truth Social, évoquant un " accord juste et raisonnable " et menaçant, en cas de refus, de frapper les infrastructures énergétiques et les ponts iraniens.
Dans ce contexte, les prix du pétrole s'inscrivent en nette hausse : le Brent progresse d'environ 4% à 95,52 USD, porté par les craintes sur l'approvisionnement".
Lizzy Galbraith, senior political economist chez Aberdeen Investments, souligne le caractère erratique des négociations : "Les avancées vers un cessez-le-feu durable entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que la réouverture du détroit d'Ormuz, relèvent d'un processus en dents de scie. La trêve, dont l'échéance approche, demeure extrêmement fragile. Après avoir semblé s'accorder vendredi sur la réouverture du détroit, les deux parties ont rapidement divergé, l'Iran annonçant à nouveau sa fermeture tandis que le blocus américain se poursuivait. À ce stade, la tenue d'un nouveau cycle de négociations cette semaine reste incertaine. Cette instabilité reflète en partie le vide du pouvoir à Téhéran : plusieurs figures clés ayant disparu, il n'est pas certain qu'une autorité soit en mesure de conclure un accord durable avec Washington."
Dans l'actualité des sociétés, Rubis ( 1,19%) étudie l'acquisition de Puma Energy, filiale de Trafigura, pour environ 2,5 milliards d'euros.
Orange ( 3,50%) s'est hissé en tête du CAC 40, soutenu par Berenberg qui a relevé son objectif de cours à 20 euros contre 18 précédemment tout en maintenant sa recommandation à l'achat.
À l'inverse, EssilorLuxottica (-4,27%) a subi la plus forte baisse de l'indice, pénalisé par une note de Bernstein abaissant son objectif de cours. Le courtier met en avant des risques structurels, notamment liés aux profondes mutations technologiques du secteur.
Sur le marché des changes, l'euro progresse de 0,38% à 1,1784 USD.
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