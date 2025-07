L'Europe boursière fait mieux que résister aux annonces douanières

(AOF) - Les marchés européens poursuivent leur mouvement haussier, faisant fi des dernières annonces douanières de Donald Trump sur le cuivre et les produits pharmaceutiques aux États-Unis. Le président américain envisageait d'imposer une surtaxe de 200% sur les produits pharmaceutiques. Pour le cuivre, les taxes supplémentaires s'élèveront à 50%. Côté valeurs, WPP dégringole à Londres après son warning, entraînant dans son sillage Publicis, lanterne rouge de l'indice phare de la place parisienne. Vers midi, le CAC 40 s'adjuge 1,23% à 7862 points et l'EuroStoxx 50 progresse de 1,06% à 5429 points.

A Londres, WPP dégringole de 17,15%, à 439,50 pence, après son warning, entraînant dans son sillage son concurrent français Publicis (-2,43%, à 88,30 euros) qui ferme la marche de l'indice CAC 40. Le groupe publicitaire britannique anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel (moins coûts répercutés) en repli de 3% à 5%, contre de stable à -2 % auparavant. La marge opérationnelle est anticipée en repli de 70 à 175 points de base, hors impact des changes, alors que la société visait auparavant une marge stable.

Quand il s'agit d'investir pour s'assurer le leadership dans l'intelligence artificielle, Mark Zuckerberg n'a pas froid aux yeux. Alors que le fondateur de Facebook aligne les chèques de plusieurs millions de dollars pour débaucher les meilleurs spécialistes de l'IA chez ses concurrents, Meta serait entré au capital d' EssilorLuxottica . La maison-mère de Facebook collabore avec le groupe franco-italien dans les lunettes intelligentes depuis 2020. Cette information de Bloomberg et Reuters permet au spécialiste de l'optique de gagner 5,39%, à 252,30, euros et de dominer le CAC 40.

Sanofi (-0,55% à 82,87 euros) est délaissé au sein du CAC 40, victime d'une nouvelle sortie de Donald Trump. Le président américain a menacé d'imposer des droits de douane pouvant atteindre 200 % sur les produits pharmaceutiques importés. Ces mesures pourraient être mises en place " très prochainement ", mais il a précisé que " nous donnerons aux gens un an, un an et demi pour venir ici et après ils auront des droits de douane ". L'objectif est de rapatrier sur le sol américain la fabrication de médicaments.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les statistiques sont concentrées aux Etats-Unis, avec les stocks des grossistes en mai à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

A la mi-séance, l'euro cède 0,12% à 1,1710 dollar.