L'Europe boursière enfoncée dans le rouge avant Nvidia

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini cette séance de mardi sous le signe d'une grande nervosité dans le sillage de Wall Street. Le CAC 40 s'est replié de 1,86% à 7967 points et l'EuroStoxx 50 de 1,95% à 5531 points. L’hémorragie a été totale avec le Dax qui a flanché de 1,78% et le Footsie de 1,36%. Aux Etats-Unis, alors que les inquiétudes concernant les valorisations technologiques dans le secteur de l'IA sont toujours vives, le rouge domine les débats avec un Nasdaq qui fléchit de 1,12%, vers 17h45.

Comme lors des trois précédentes séances, les Bourses européennes ont souffert en écho à Wall Street qui reste sous pression avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia demain soir et de la publication du rapport sur l'emploi US de septembre, retardé en raison du "shutdown" et programmée jeudi comparé au 3 octobre initialement.

Une déception du spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle pourrait entraîner à la baisse le secteur des technologiques et notamment celui de l'IA.

Sur le front des statistiques, les commandes à l'industrie outre-Atlantique ont rebondi comme prévu en août. Elles ont progressé de 1,4% après un repli de 1,3% en juillet.

L'indice NAHB s'est installé à 38 points, contre 37 un mois plus tôt et des attentes à 37 points. Il est à son plus haut niveau depuis avril 2025. Cet indicateur de la National Association of Home Builders doit évaluer le niveau des ventes actuelles et futures de logements.

Côté valeurs, hormis Euronext, toutes les autres composantes de l'indice phare de la place parisienne ont fini en territoire négatif.

En marge de la présentation de son nouveau plan à moyen terme ACT 2028, Crédit Agricole SA affirme viser un résultat net part du groupe supérieur à 8,5 milliards d'euros en 2028, ainsi qu'un retour sur fonds propres tangibles (ROTE) supérieur à 14%.

Par ailleurs, Rubis a fini sous pression, sanctionné par l'Autorité de la concurrence à plus de 64 millions d'amende pour une pratique anticoncurrentielle sur le marché des carburants en Corse.