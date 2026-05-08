L'Europe boursière en repli avant les chiffres de l'emploi américain
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 12:01
Malgré un cessez-le-feu officiellement toujours en vigueur entre Washington et Téhéran depuis le 8 avril, les tensions sont brusquement remontées d'un cran dans la nuit de jeudi à vendredi autour du détroit d'Ormuz.
Donald Trump a assuré que la trêve restait applicable malgré des tirs échangés entre les deux camps, qualifiant les incidents de "broutille".
Parallèlement, la défense aérienne des Émirats arabes unis a été activée après des tirs de drones et de missiles en provenance d'Iran.Le Brent, en recul de 3%, évolue aux alentours de 100 dollars le baril. En tête du CAC 40, Stellantis progresse de 0,61% et résiste à la faiblesse du secteur automobile après avoir annoncé son intention d'étendre son partenariat avec le chinois Leapmotor en Espagne.
Ailleurs en Europe, IAG, propriétaire de British Airways, recule de 2,30% après avoir averti que son bénéfice annuel serait inférieur à ses prévisions initiales en raison de la flambée des coûts du kérosène et de perturbations persistantes dans la chaîne d'approvisionnement. Malgré des résultats trimestriels solides, le groupe a indiqué que sa facture carburant pourrait atteindre environ 9 MdsEUR cette année.
Amadeus ( 3,89%) est au beau fixe après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes. Le groupe espagnol a dégagé un Ebitda ajusté de 661,4 MEUR au premier trimestre, porté par une croissance toujours solide de ses activités, malgré un ralentissement des réservations aériennes lié au conflit au Moyen-Orient.
À Francfort, Commerzbank abandonne 0,81% malgré le relèvement de plusieurs objectifs financiers et l'annonce d'un plan de suppression de 3 000 postes, alors que la banque tente de repousser une offensive de l'italien UniCredit (-0,78%).
À Milan, Pirelli gagne 2,31% après avoir légèrement relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours.
Au chapitre macroéconomique, les investisseurs surveilleront particulièrement à 14h30 la publication du rapport sur l'emploi américain d'avril, avant l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et les stocks de grossistes, à 16h00.
Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,34% à 1,1771 dollar.
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