L'Europe boursière en ordre dispersé avant les banques centrales

(AOF) - Les marchés européens évoluent en ordre dispersé, en attendant demain la dernière décision de politique monétaire de la BCE qui devrait très probablement maintenir ses taux d’intérêt directeurs inchangés. Jeudi, sont aussi attendus la décision de la Banque d'Angleterre et les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis en novembre. Côté valeurs, Euroapi signe la plus forte baisse du SRD après son avertissement sur chiffre d'affaires. A Londres, Diageo a annoncé la cession de ses parts dans EABL à Asahi. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,10% à 8097 points. L'Eurostoxx 50 gagne 0,16% à 5727 points.

En Europe, Diageo (+1,11% à 1702 pence) évolue dans le haut du classement du palmarès FTSE 100, après avoir cédé au groupe brassicole japonais Asahi l'intégralité de sa participation dans Diageo Kenya Limited, laquelle détient 65% dans East African Breweries plc (EABL), groupe brassicole d'Afrique de l'Est. Asahi détiendra aussi une participation de 53,68% dans UDVK (un producteur et importateur de spiritueux basé au Kenya) et EABL les 46,32% restants. La vente devrait rapporter environ 2,3 milliards de dollars nets à Diageo.

A Paris, Euroapi chute de 20,24% à 2,48 euros et occupe le tout dernier strapontin du marché SRD. Le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques a abaissé hier son objectif annuel de chiffre d'affaires. Sur une base comparable, ce dernier est désormais attendu en baisse dans le milieu de la fourchette à un chiffre - un repli compris entre 4 et 6% - contre un recul compris entre 1 et 3% auparavant. Parallèlement, l'objectif de marge d'Ebitda courant est quant à lui inchangé et demeure dans la fourchette de 7 à 9%, grâce à des mesures efficaces de réduction des coûts.

Société Générale (+3,67%, à 66,72 euros) se distingue en tête de l'indice CAC 40 et pourrait enchaîner une troisième séance consécutive de progression. Le titre est soutenu par l'avis de Bank of America qui l'a intégré dans sa liste " Europe 1 " de ses meilleures convictions et fait partie des " 25 valeurs pour 2026 " de la banque américaine.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en novembre à 3,2% contre 3,5% attendu après 3,6% en octobre. En rythme mensuel, l'inflation recule à 0,2%. Elle était attendue stable après une hausse de 0,4% le mois précédent. L'IPC core s'élève à 3,2% en rythme annuel, contre 3,4% attendu après 3,4% en octobre.

En Allemagne, l'indice Ifo mesurant le climat des affaires a reculé, alors qu'il était anticipé en légère progression. Au mois de décembre, il s'est installé à 87,6 points, contre 88 en novembre et des attentes à 88,2 points.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,1% en novembre 2025, stable par rapport à octobre, indique Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2,2%. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,4% en novembre 2025, contre 2,5% en octobre et après 2,5% un an auparavant.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks hebdomadaires de pétrole brut seront publiées à 16h30.

Vers 12h, l'euro recule de 0,23% à 1,1723 dollar.