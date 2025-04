L'Europe boursière en net repli sur fond d'escalade commerciale sino-américaine

(AOF) - Le rebond d'hier ne s'est donc pas poursuivi. Les marchés actions européens ont essuyé un nouveau revers ce mercredi avec, de façon concomitante, l'entrée en vigueur des droits de douane réciproques et la réplique de Pékin et de l'Union européenne à Washington. Le CAC 40 a fléchi de 3,34% à 6863,02 points et l'EuroStoxx 50 de 3,04% à 4628,75 points. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains respirent avec un Dow Jones en hausse de 0,20% vers 17h45.

Les taxes dites réciproques sont entrées en vigueur ce mercredi tandis qu'hier, Washington a confirmé une taxation supplémentaire des produits chinois de 104% au total.

C'était sans compter la réponse de Pékin qui imposera des droits de douane de 84 % sur les produits américains à partir de demain, contre 34 % précédemment annoncés."

Malgré des droits de douane qui peuvent paraître inquiétants, la Chine a depuis longtemps anticipé ce type de tensions en réorientant progressivement ses exportations hors des États-Unis", affirme Elizabeth Kwik, directeur des investissements pour les actions asiatiques chez Aberdeen Investments. "Ce nouveau choc tarifaire pourrait même agir comme un catalyseur, incitant Pékin à mettre en place des mesures de relance plus fortes face à une pression extérieure accrue".

L'inflation américaine au menu de demain

"Après avoir augmenté les droits de douane au-delà d'un certain seuil, les États-Unis n'importeront probablement plus directement de Chine que les produits non substituables (du moins à court terme), et vice versa. Il est également impossible pour les entreprises chinoises de baisser leurs prix de vente aux États-Unis de 100 %, ou de plus de 80 % dans le cas des entreprises américaines qui vendent à la Chine, pour tenir compte des hausses tarifaires. Cela signifie que tant les acheteurs que les vendeurs devront supporter les coûts des droits de douane, et que ce sont probablement les acheteurs qui en supporteront la plus grande partie", souligne Commerzbank.

L'Europe a, elle, validé sa première riposte à l'offensive tarifaire américaine en ciblant 21 milliards de dollars de produits, dont les motos et la volaille.

Cette séance a aussi été marquée par la poursuite de la hausse des taux longs aux Etats-Unis. MUFG évoque " un doute sur le statut de valeur refuge du marché des obligations d'État américaines et du dollar américain, alors que la guerre commerciale mondiale s'intensifie ".

Par ailleurs, les cours du pétrole, déjà en berne, poursuivent leur chute, le baril de Brent passant sous la barre des 60 dollars, guerre commerciale oblige.

Outre les nouvelles tensions liées celle-ci, il faudra également suivre demain avec attention la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis en mars.

Au chapitre des valeurs, le groupe pharmaceutique Sanofi a fermé la marche du CAC 40 après que Donald Trump a menacé d'imposer de lourds droits de douane sur les produits de santé. "Nous allons annoncer très prochainement une taxe douanière importante sur les produits pharmaceutiques " a déclaré le président américain hier lors d'un événement organisé au Comité national républicain du Congrès.