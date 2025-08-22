L'Europe boursière en mode rebond après Powell

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé la semaine sur une note positive avec comme point d'orgue l'intervention de Jerome Powell, au colloque annuel de Jackson Hole. Le CAC 40 a engrangé 0,40% à 7969 points, en hausse de 0,74% sur la semaine. L'EuroStoxx 50 a, de son côté , progressé de 0,54% à 5491 points. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains sont solidement orientés avec un Dow Jones qui s'adjuge 2,08%, vers 17H55.

Evénement particulièrement attendu, le colloque de Jackson Hole s'est clos ce vendredi au bout de deux jours.

Jerome Powell y a évoqué une possible baisse des taux à l'approche de la réunion de la banque centrale de septembre, mais n'a pas pris d'engagement ferme.

" La stabilité du taux de chômage et d'autres indicateurs du marché du travail nous permet d'avancer avec prudence dans notre réflexion sur les modifications à apporter à notre orientation politique. Néanmoins, compte tenu du caractère restrictif de la politique monétaire, les perspectives de base et l'évolution de l'équilibre des risques pourraient justifier un ajustement de notre orientation politique ", a-t-il affirmé depuis le Wyoming, lieu de rassemblement des banquiers centraux.

" Dans son discours de Jackson Hole, Jerome Powell a ouvert la porte à une baisse de taux en septembre, en raison de la montée des risques pour l'emploi. On sent de plus dans son discours une priorisation claire de l'objectif de plein emploi par rapport à celui de stabilité des prix car sans doute pour la première fois, Jerome Powell a indiqué explicitement que les droits de douane n'auront qu'un effet passager sur l'inflation, avec une hausse ' one-off ' du niveau des prix ", a commenté à ce sujet Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.

Au cours de cette semaine, plusieurs statistiques ont marqué les esprits. L'inflation dans la zone euro s'est maintenue en juillet au niveau de l'objectif de 2% de la BCE.

Par ailleurs, l'indice PMI Composite en zone euro en août a affiché son rythme le plus soutenu depuis mai 2024.

En Allemagne, le pays a enregistré une hausse de 0,2% de son PIB au deuxième trimestre en rythme annuel contre un consensus de +0,4% après +0,3% au premier trimestre.

En début de semaine, les marchés avaient été portés par l'espoir d'un apaisement en Ukraine après les discussions entre Trump et Zelensky. Les alliés occidentaux de Kiev vont formaliser " d'ici dix jours " les garanties de sécurité pour l'Ukraine, a annoncé le président ukrainien qui réitère sa volonté d'obtenir " une paix réelle " dans le conflit avec la Russie.

Côté valeurs, L'Oréal a bu la tasse hier. Le géant des cosmétiques a été pénalisé par le piètre performance annuelle de son concurrent Coty qui s'accompagne de perspectives décevantes. Même sanction pour Pernod Ricard, l'Union européenne " n'ayant pas réussi " à obtenir d'exemption pour le vin, qui sera taxé à hauteur de 15%, selon un communiqué commun publié hier par Bruxelles et l'administration Trump.

Ce vendredi, Air Liquide a annoncé l'acquisition du géant sud-coréen DIG Airgas. La transaction, qui devrait être finalisée au premier semestre 2026, s'élève à 2,85 milliards d'euros.