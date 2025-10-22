 Aller au contenu principal
L'Europe boursière en mauvaise posture tout comme L'Oréal et Hermès
information fournie par AOF 22/10/2025 à 12:16

(AOF) - Les marchés actions européens sont plongés dans le rouge, à l'exception du footsie. La saison des résultats continue de battre son plein. L'Oréal ferme la marche de l'indice phare de la place parisienne,après l'annonce hier soir d'une croissance moins forte que prévu au troisième trimestre. Le géant des cosmétiques est talonné par Hermès, dont la division maroquinerie a suscité la déception des analystes. Après avoir connu un double record historique hier en séance et en clôture, le CAC 40 lâche 0,20% à 8242 points et l'EuroStoxx50 cède 0,34% à 5667 points.

Adidas se replie de 2,31% à 190,21 euros à Francfort après ses résultats préliminaires trimestriels supérieurs aux attentes, s'accompagnant d'un relèvement des prévisions annuelle. L'équipementier sportif allemand a enregistré, au troisième trimestre, un Ebit de 736 millions d'euros, en progression de 23%, faisant ressortir une marge de 11,1% contre 10,8% attendu. Le chiffre d'affaires de 6,63 milliards d'euros s'inscrit en hausse annuelle de 3%. "C'est le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé jamais atteint par notre entreprise", a déclaré le président du directoire, Björn Gulden.

Dans un marché en baisse ce mercredi, L'Oréal (-6,55% à 371,95 euros) enregistre le plus fort repli du CAC 40 après l'annonce hier soir d'une croissance moins forte que prévu au troisième trimestre 2025. Sur cette période, le chiffre d'affaires du numéro un mondial des cosmétiques a progressé de 4,2% en comparable, et de 0,5% en publié, à 10,33 milliards d'euros. La croissance interne est légèrement inférieure au consensus de Visible Alpha : 4,7%. Certains analystes regrettent également le manque de visibilité sur le quatrième trimestre.

Deuxième plus fort repli du SBF 120, Eutelsat chute de 6,36%, à 3,46 euros, après avoir débuté son exercice sur une note plus faible qu'anticipé. Sur le trimestre clos fin septembre, Eutelsat a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 2,2%, à 293 millions d'euros. Il a reculé de 0,3 % en données comparables. Le chiffre d'affaires des quatre Activités opérationnelles, c'est-à-dire en excluant les autres revenus, a atteint 283 millions d'euros et est ressorti sous les attentes de 295 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis sera connue à 16h30.

A la mi-séance, l'euro cède 0,1% à 1,1594 dollar

  • Jean Castex, président de la RATP, lors de la présentation des nouveaux métros MF19 construits par Alstom, le 14 février 2025 à Bobigny, en Seine-Saint-Denis ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Trains de nuit, TGV: Jean Castex convainc le Parlement pour piloter la SNCF
    information fournie par AFP 22.10.2025 13:31 

    Relance des trains de nuit, développement du TGV, modernisation du réseau... Se dépeignant en usager amoureux des trains, Jean Castex a obtenu mercredi le feu vert du Parlement pour prendre la tête de la SNCF, où il devra résoudre une équation financière et technique ... Lire la suite

  • Avatars de l'univers de jeux vidéo Roblox. (Crédit: / Roblox)
    L'Irak interdit la plateforme de jeux américaine Roblox pour des raisons de sécurité des enfants
    information fournie par Reuters 22.10.2025 13:22 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 20 octobre pour ajouter un commentaire de Roblox dans les ... Lire la suite

  • L'entrée de la prison de la Santé à Paris, le 6 novembre 2020 ( AFP / BERTRAND GUAY )
    En prison, Nicolas Sarkozy protégé par deux policiers
    information fournie par AFP 22.10.2025 13:22 

    Deux policiers en prison autour de Nicolas Sarkozy: l'ancien président, incarcéré depuis mardi à la prison de la Santé, est accompagné par deux officiers de sécurité "eu égard à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui", un dispositif qui hérisse un syndicat ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.10.2025 13:19 

    (Actualisé avec Texas Instruments, Hilton, AT&T, Mattel, Tesla, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,01% pour

