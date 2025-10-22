L'Europe boursière en mauvaise posture tout comme L'Oréal et Hermès

(AOF) - Les marchés actions européens sont plongés dans le rouge, à l'exception du footsie. La saison des résultats continue de battre son plein. L'Oréal ferme la marche de l'indice phare de la place parisienne,après l'annonce hier soir d'une croissance moins forte que prévu au troisième trimestre. Le géant des cosmétiques est talonné par Hermès, dont la division maroquinerie a suscité la déception des analystes. Après avoir connu un double record historique hier en séance et en clôture, le CAC 40 lâche 0,20% à 8242 points et l'EuroStoxx50 cède 0,34% à 5667 points.

Adidas se replie de 2,31% à 190,21 euros à Francfort après ses résultats préliminaires trimestriels supérieurs aux attentes, s'accompagnant d'un relèvement des prévisions annuelle. L'équipementier sportif allemand a enregistré, au troisième trimestre, un Ebit de 736 millions d'euros, en progression de 23%, faisant ressortir une marge de 11,1% contre 10,8% attendu. Le chiffre d'affaires de 6,63 milliards d'euros s'inscrit en hausse annuelle de 3%. "C'est le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé jamais atteint par notre entreprise", a déclaré le président du directoire, Björn Gulden.

Dans un marché en baisse ce mercredi, L'Oréal (-6,55% à 371,95 euros) enregistre le plus fort repli du CAC 40 après l'annonce hier soir d'une croissance moins forte que prévu au troisième trimestre 2025. Sur cette période, le chiffre d'affaires du numéro un mondial des cosmétiques a progressé de 4,2% en comparable, et de 0,5% en publié, à 10,33 milliards d'euros. La croissance interne est légèrement inférieure au consensus de Visible Alpha : 4,7%. Certains analystes regrettent également le manque de visibilité sur le quatrième trimestre.

Deuxième plus fort repli du SBF 120, Eutelsat chute de 6,36%, à 3,46 euros, après avoir débuté son exercice sur une note plus faible qu'anticipé. Sur le trimestre clos fin septembre, Eutelsat a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 2,2%, à 293 millions d'euros. Il a reculé de 0,3 % en données comparables. Le chiffre d'affaires des quatre Activités opérationnelles, c'est-à-dire en excluant les autres revenus, a atteint 283 millions d'euros et est ressorti sous les attentes de 295 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis sera connue à 16h30.

A la mi-séance, l'euro cède 0,1% à 1,1594 dollar