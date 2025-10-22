Projet de restructuration d'un studio d'Ubisoft à Helsinki, 60 emplois menacés

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le géant français des jeux vidéo Ubisoft, en pleine réorganisation, compte réduire ses effectifs au sein de son studio finlandais RedLynx "dans le cadre de ses efforts au niveau mondial de simplification et de réduction des coûts", a annoncé ce studio mercredi.

Jusqu'à 60 postes seraient menacés par cette restructuration si elle était mise en œuvre, a indiqué la filiale basée à Helsinki dans un message publié sur son site internet.

Racheté en 2011 par Ubisoft, le studio comptait plus de 150 employés en 2021, selon son site.

"Cette proposition fait suite à une réflexion approfondie et reflète les choix difficiles que nous pourrions être amenés à faire", a souligné Celine Pasula, directrice générale d'Ubisoft RedLynx, dans le communiqué.

Une telle restructuration repositionnerait le studio, qui a récemment travaillé sur la version Switch 2 du jeu "Star Wars Outlaws", sur le développement de jeux mobiles.

Cela lui permettrait "d'optimiser ses ressources afin de tirer le meilleur parti de l'expertise unique du studio, à commencer par deux projets mobiles non annoncés", indique le communiqué.

Cette proposition doit encore être discutée avec le personnel dans le cadre de négociations collectives d'ici à la fin du mois de novembre et concerne principalement les équipes de production et d'administration, selon le studio.

Début octobre, Ubisoft avait annoncé le lancement opérationnel de sa filiale "Vantage Studios", qui concentre ses trois plus grosses marques, dans le cadre d'une réorganisation plus large de ses nombreux studios à travers le monde.

Le groupe espère trouver un second souffle après plusieurs années contrastées, marquées par des lancements de jeux en demi-teinte, l'arrêt de son jeu de tir en ligne XDefiant et plusieurs grèves en France.

Depuis 2023, l'éditeur français suit un plan de réduction des coûts qui a entraîné la fermeture de plusieurs studios à l'étranger et le départ de plus de 2.000 salariés.

Celui-ci s’inscrit dans une crise de croissance plus large que traverse le secteur du jeu vidéo dans le monde depuis plus de deux ans.