L'Europe boursière en manque d'harmonie avant le rapport sur l'emploi US
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 17:08
Si la géopolitique s'est de nouveau invitée au centre des attentions durant cette avant-dernière séance de la semaine, les investisseurs ont aussi scruté avec grand intérêt plusieurs statistiques avant de prendre connaissance demain du rapport mensuel sur l'emploi américain.
Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 208 000 unités aux Etats-Unis, contre 200 000 (révisé) la semaine précédente, et face à un consensus de 210 000.
Par ailleurs, le déficit commercial américain s'est sensiblement réduit au mois d'octobre dernier. Il est passé de 48,10 milliards de dollars en septembre, à 29,40 milliards de dollars. A -29,40 milliards de dollars, il est à son plus bas niveau depuis le mois de juillet 2009.
En zone euro, la confiance des consommateurs s'affiche meilleure que prévu en décembre, mais reste en territoire négatif : à -13,1, contre -14,6 attendu après -14,2 en novembre.
Concernant le taux de chômage en zone euro, il s'affiche à 6,3% de la population active en novembre, après 6,4% enregistré le mois précédent. Aussi, les prix à la production industrielle en novembre ont augmenté de 0,5% dans la zone euro.
Rémy Cointreau et BNP Paribas à la fête, Renault à la peine
Outre Atlantique, les valeurs de la défense sont sur orbite alors que Donald Trump a exigé du Congrès qu'il il augmente les dépenses annuelles du secteur de plus de 50%, de 901 milliards de dollars cette année, à 1500 milliards en 2027. " Cela nous permettra de construire l'armée de rêve à laquelle nous avons droit depuis longtemps et, plus important encore, qui assurera notre sécurité et notre protection, quel que soit l'ennemi ", a écrit le locataire de la Maison Blanche sur les réseaux sociaux.
Sur la place parisienne, BNP Paribas ( 3,51%, à 82,50 euros) s'est distingué en tête du CAC 40 après avoir bénéficié d'un relèvement de recommandation d'UBS. La banque suisse est passée à l'Achat sur la valeur tout en relevant sa cible à 103 euros.
De son côté, Rémy Cointreau ( 8,01%, à 40,20 euros) a brillé en tête de l'indice SBF 120. Le groupe de vins et spiritueux a rebondi après avoir adressé un message plutôt rassurant sur ses objectifs de son exercice 2025/2026 en cours, via une conférence téléphonique de pré-clôture du troisième trimestre, comme le rapporte le bureau d'études Alphavalue. De plus,Jefferies s'est dit optimiste sur le redressement des ventes du groupe.
Séance compliquée en revanche pour Renault (-2,60%, à 33,78 euros) qui a signé la quatrième plus forte baisse du CAC 40. Le constructeur automobile n'exclue pas que sa marge soit inférieure aux attentes du marché pour l'exercice 2026, d'après une note d'Oddo BHF.
A Francfort, Zalando (-2,35%, à 24,97 euros) a signé l'une des plus fortes baisses de l'indice DAX 40. Le spécialiste européen du e-commerce pour les domaines de la mode et du lifestyle remodèle activement son réseau logistique paneuropéen afin de renforcer sa position.
A la clôture, l'euro cède 0,18% à 1,1656 dollar tandis que les cours de l'or noir sont orientés à la hausse ( 1,38% pour le Brent).
