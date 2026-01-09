Immigration: les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur renforcent leur coopération

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot (G) et le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez (D), à Paris le 9 janvier 2026 ( POOL / Ludovic MARIN )

Le chef de la diplomatie française a promis vendredi "une coordination nouvelle" entre ministère des Affaires étrangères et ministère de l'Intérieur pour mieux répondre à l'attente des Français en matière de maîtrise des flux migratoires à la frontière.

"Nos compatriotes attendent que nos frontières soient maîtrisées. Oui, nous gagnons à accueillir des travailleurs, des créateurs, des innovateurs étrangers", a déclaré Jean-Noël Barrot dans son discours annuel aux ambassadeurs.

Mais "lorsqu'une personne ne dispose pas ou qu'elle ne dispose plus du droit de séjourner sur le territoire national, elle doit être reconduite à nos frontières", a-t-il ajouté, soulignant que "le premier niveau de réponse à cette attente légitime" était la résolution des tensions géopolitiques qui font fuir les populations.

Il a salué l'adoption au niveau européen du Pacte sur la migration et l'asile qui entrera en vigueur cette année et qui va, selon lui, "changer la donne".

"Mais nous devons aller plus loin encore et nous ne pouvons le faire qu'en lien étroit avec le ministère de l'Intérieur", a-t-il insisté alors que la maîtrise de l'immigration est un sujet de débat politique récurrent en particulier à l'approche des élections municipales.

Jean-Noël Barrot a fait part d'une "coordination nouvelle", associant ambassadeurs et préfets "pour gagner en fluidité et en efficacité".

"Cette coordination nous permettra de mieux gérer le risque migratoire, mais aussi l'attractivité des talents dont la France a besoin", a-t-il ajouté.

"La lutte contre l'immigration irrégulière est une priorité absolue et elle ne pourra se passer d'une coopération internationale solide", a abondé dans son allocution le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Il a ainsi demandé aux ambassadeurs "de continuer" à "appuyer les efforts" pour "augmenter les retours volontaires et forcés qui portent leurs fruits". Les retours forcés ont enregistré une hausse de 22% en 2025, a-t-il indiqué.

Laurent Nuñez a également évoqué l'accord bilatéral franco-britannique signé cet été qui prévoit le renvoi en France de migrants arrivés à bord de petits bateaux au Royaume-Uni, en échange de l'accueil par ce pays de migrants se trouvant en France, sur le principe du "un pour un".

L'accord est valable "jusqu'en juin 2026", "j'espère que d'ici là on passera à autre chose", a-t-il souligné.

"Nous gérons une frontière extérieure de l'Union européenne pour l'instant seuls (...) Nous avons besoin d'un soutien extrêmement important de l'ensemble des pays de transit", a plaidé le ministre, soulignant que "40% des entrées irrégulières dans l'Union européenne sont des personnes qui se dirigent vers La Manche pour rejoindre le Royaume-Uni.