L'Europe boursière démarre la semaine du bon pied, STMicroelectronics en vedette
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 18:00
A New York, les indices font également plutôt bonne figure. Le Dow Jones, qui a franchi vendredi le seuil des 50 000 points pour la première fois de son histoire, maintient le cap, ne s'effritant que de 0,03% vers 17h45. Le Nasdaq, temple des valeurs technologiques, s'adjuge 0,98%.
La prudence reste toutefois de mise sur fond d'incertitudes sur l'impact de l'IA.
A Paris, STMicroelectronics ( 9,76%) a caracolé en tête du CAC 40, soutenu par l'annonce d'un accord stratégique avec Amazon Web Services.Société Générale ( 3,28%) a enregistré la troisième plus forte hausse de l'indice, après avoir achevé son programme de rachat d'actions de 1 MdEUR.
Par ailleurs, Eramet (-5,95%) a terminé lanterne rouge de l'indice SBF 120 après l'annonce de la suspension temporaire de son directeur financier dans le cadre d'une enquête interne sur ses méthodes de gestion, quelques jours seulement après l'éviction surprise de son directeur général.
En Europe, Novo Nordisk ( 5,25%) a été porté par la décision de Hims & Hers de retirer du marché une version moins chère de son traitement oral contre l'obésité, le Wegovy.
L'emploi et l'inflation US parmi les temps forts de la semaine
Sur le front des statistiques ce lundi, l'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, a progressé de manière inattendue en février, atteignant un plus haut depuis juillet 2025. Il est ressorti à 4,2, contre -0,2 attendu, après -1,8 le mois précédent. "La récession dans la zone euro semble terminée et une reprise paraît s'amorcer", a indiqué Sentix dans un communiqué.
Les chiffres de l'emploi américain, attendus mercredi après avoir été repoussés en raison d'un mini-shutdown, puis les données d'inflation publiées vendredi, constitueront les deux principaux rendez-vous macroéconomiques de la semaine.
Sur le marché des changes, l'euro progresse de 0,58% à 1,1897USD.
Au chapitre des matières premières, le cours du baril de Brent s'octroie plus de 2%.
Valeurs associées
|27,320 EUR
|MIL
|+9,85%
A lire aussi
-
Protection des plus fragiles face aux canicules, végétalisation "massive", accélération des rénovations de logements, promenade continue sur les quais de Seine: Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche hors LFI à Paris, a dévoilé lundi un plan de transformation ... Lire la suite
-
Alors qu'il visite le salon Wine Paris, Emmanuel Macron reçoit une bouteille de vin rosé dont l'étiquette arbore des lunettes de soleil aviateur, une cravate et l'inscription "For Sure". Cette cuvée de Costières de Nîmes d'un vigneron du Gard est directement inspirée ... Lire la suite
-
Delfingen a publié des revenus de 89,6 millions d'euros au quatrième trimestre, soit une baisse de 9,4%, ou de 4,4% à taux de change constants. Sur l'ensemble de l'année, les revenus du spécialiste de la protection des câblages pour l'automobile et l'industrie ... Lire la suite
-
C'est une surprise pour le monde économique comme pour les agents de la Banque de France: le gouverneur François Villeroy de Galhau a annoncé lundi qu'il quitterait ses fonctions au début du mois de juin, avant le terme de son mandat prévu fin 2027. "Mes près de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer