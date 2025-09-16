L'Europe boursière dans le rouge avant la Fed

(AOF) - Les marchés européens s'affichent dans le rouge à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed qui se réunit depuis ce mardi. Les investisseurs s'attendent à une probable reprise de la baisse des taux directeurs après une pause de neuf mois. En Allemagne, le moral des investisseurs en septembre s'est amélioré. Côté valeurs, VusionGroup bondit après le relèvement de ses perspectives annuelles. BNP Paribas est en léger recul après la confirmation de ses objectifs financiers. Vers midi, le CAC 40 recule de 0,21% à 7880 points et l'EuroStoxx 50 abandonne 0,14% à 5432 points.

En Europe, Anglo American (+1,48 %, à 2 598 pence), via sa filiale Anglo American Sur détenue à 50,01 %, et Codelco ont conclu un accord définitif portant sur la mise en œuvre d’un plan minier conjoint pour leurs exploitations de cuivre Los Bronces et Andina au Chili. Ce plan a pour objectif de débloquer une production de cuivre supplémentaire de 2,7 millions de tonnes sur une période de 21 ans, après avoir obtenu les permis nécessaires, dont la programmation est prévue pour 2030.

À Paris, VusionGroup (+15,28% à 244,40 euros) caracole en tête de l'indice SBF 120 au lendemain de la publication de ses résultats semestriels solides s'accompagnant d'une révision à la hausse de ses objectifs 2025. Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce a essuyé une perte de 9,7 millions d'euros, nettement réduite par rapport à l'année dernière à la même époque : -24,4 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a bondi de 84%, à 108,4 millions d'euros, à 16,7% du chiffre d'affaires, soit une amélioration de 3 points de marge d'Ebitda ajusté.

Exail Technologies (-10,25% à 106,80 euros) ferme la marche du marché SRD. L'entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, qui a vu sa valeur boursière exploser cette année, a dévoilé de solides résultats au premier semestre et confirmé ses objectifs annuels mais le marché attendait légèrement mieux.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 37,3 en septembre, contre 25,3 attendu, après 34,7 en août.

En juillet, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport à juin 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En juin 2025, la production industrielle avait diminué de 0,6% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE. En juillet 2025, par rapport à juillet 2024, la production industrielle a augmenté de 1,8% dans la zone euro et dans l'UE.

Aux États-Unis, les données sur les ventes au détail en août et celles sur les prix des importations en août seront publiées à 14h30. Les données sur la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en août seront connues à 15h15 avant l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en septembre et les données sur les stocks des entreprises en juillet à 16h.

À la mi-séance, l'euro progresse de 0,39% à 1,1812 dollar.