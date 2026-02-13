L'Europe boursière dans l'attente des données sur l'inflation US

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sans direction claire avant la publication des données sur l'inflation américaine et au terme d'une semaine particulièrement dense en termes de résultats d'entreprises. Ce vendredi, Safran a déclaré anticiper de meilleurs résultats en 2026 et a revu à la hausse ses objectifs pour 2028, après avoir amélioré sa rentabilité l’an dernier grâce à la forte demande sur le marché secondaire de ses moteurs d’avions civils. Hier, Wall Street a clôturé en nette baisse, les investisseurs délaissant les valeurs technologiques sur fond de craintes liées à l’IA.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Capgemini

Capgemini dévoile un BPA en diminution de 3,7% à 9,46 euros au titre de 2025, mais en croissance de 5,8% à 12,95 EUR en données normalisées, avec un taux de marge opérationnelle maintenu à 13,3% et une free cash flow organique stable à 1,95 MdEUR.

L'Oréal

L'Oréal a annoncé jeudi soir que la croissance de son activité s'était accélérée au quatrième trimestre, sans toutefois atteindre les attentes des analystes. En données publiées, les ventes du numéro un mondial des cosmétiques ont progressé de 1,5% pour atteindre 11,25 milliards d'euros sur les trois derniers mois de l'année. A données comparables, le groupe affiche une croissance organique de 6% sur le quatrième trimestre, ce qui marque une nette accélération par rapport aux 4% de croissance interne dégagés sur l'ensemble de l'exercice.

TF1

Le groupe audiovisuel annonce avoir atteint ses objectifs révisés pour 2025 dans un environnement publicitaire resté difficile. Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 2,29 MdsEUR, en recul de 2,5%, et quasi stable à périmètre et taux de change constants.

Ubisoft Entertainment

Ubisoft a annoncé jeudi avoir enregistré un chiffre d'affaires en croissance à deux chiffres sur un an et supérieur à ses attentes au cours de son 3ème trimestre décalé, clos fin décembre, une performance qui ne semble cependant pas de nature à totalement rassurer le marché après le spectaculaire avertissement lancé le mois dernier. Le groupe français de jeux vidéo indique avoir généré des réservations nettes ("net bookings") de 338 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année 2025, soit une hausse de 12% sur un an.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, le PIB au quatrième trimestre sera publié à 11h00.

Aux Etats-Unis, l'inflation en janvier sera dévoilée à 14h30.

Vers 8h30, l'euro recule de 0,14% à 1,1853 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé sans direction claire cette avant-dernière séance de la semaine. Mention spéciale à la Bourse de Paris qui a surperformé les autres grandes places financières du Vieux Continent. Le CAC 40, qui a atteint un sommet à 8 437,35 points dans la matinée, a vu sa progression journalière brutalement chuter en fin de séance, reculant de plus de 1% à 0,33% (8 341 points). L'Euro Stoxx 50 s'est finalement replié de 0,51% à 6 005 points. Londres et Francfort ont respectivement reculé de 0,75% et de 0,11%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note négative, à la veille de la publication des données sur l'inflation. Le Dow Jones a reculé de 1,33% à 49 454 points et le Nasdaq de 2,03% à 22 597 points. Les intervenants ont pris connaissance de la chute des logements existants alors que les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties supérieures aux attentes. Cisco a terminé sous pression malgré une copie trimestrielle meilleure que prévu.