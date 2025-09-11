L'Europe boursière dans l'attente de la BCE et de l'inflation US

(AOF) - Les marchés actions européens sont orientés dans le vert à l'exception du Dax. Les investisseurs sont dans l'attente de la décision de politique monétaire de la BCE en début d'après-midi mais également de l'indice des prix à la consommation avant l'ouverture de Wall Street. En France, l'instabilité politique et la nomination de Sébastien Lecornu, cinquième Premier ministre d'Emmanuel Macron depuis sa réélection 2022 et troisième en un an, ne semble plus affoler les marchés. Le CAC 40 s'adjuge 0,75% à 7819 points et l'EuroStoxx 50 progresse de 0,23% à 5374 points.

Selon le média italien Corriere della Sera, qui cite deux sources proches du dossier, Lufthansa (+ 1,05 %, à 7,504 euros) serait prêt à porter sa participation dans ITA Airways de 41 à 90 % d’ici au mois de juin 2026. L’acquisition de 41 % du capital de la compagnie aérienne italienne a été finalisée à la fin du mois de janvier dernier, et le groupe allemand s’est déclaré satisfait de son investissement selon le Corriere della Sera.

Affligé d'un endettement élevé, Kering se donne du temps pour racheter l'intégralité de Valentino, dont il détient 30%, et le marché apprécie. L'action du groupe de luxe gagne 1,93%, à 238 euros, surperformant le marché parisien. All invest Securities rappelle que non seulement Kering est engagé dans un plan de redressement, mais qu'il fait aussi " face à un endettement élevé". La dette nette s'élevait à 9,5 milliards d'euros à fin juin 2025. Le groupe français avait déboursé 1,7 milliard d'euros pour racheter 30% de Valentino au fonds d'investissement qatari, Mayhoola.

HighCo (+5,87% à 3,79 euros) a révisé à la hausse ses perspectives 2025 : une marge brute revue de " en repli compris entre -1% et -2% " à " stable " et une marge opérationnelle ajustée revue " de l'ordre de 12% " à " supérieure à 12%". Oddo BHF a par ailleurs relevé sa recommandation sur le titre à Surperformance contre Neutre.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La décision de la BCE sera connue à 14h15.

Aux Etats-Unis, l'inflation en août et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 14h30 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

A la mi-séance, l'euro cède 0,11% à 1,1685 dollar.