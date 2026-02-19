L'Europe boursière cède du terrain après un déluge de résultats
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 12:07
Ce matin, Eramet (-22,02%) affiche de loin la plus forte baisse de l'indice SBF 120 après sa performance décevante sur l'exercice 2025. L'Ebitda ajusté a diminué de 54% à 372 millions d'euros sur un an. "Un impact prix et un taux de change défavorable (- 285 MEUR au niveau groupe) a pesé très fortement sur le manganèse", souligne la société pour expliquer cette forte baisse.
Enregistrant la plus forte baisse du CAC 40, Airbus (-6,06%) est plombé par ses perspectives malgré une année record en 2025. Le constructeur aéronautique vise pour 2026 la livraison d'environ 870 avions commerciaux, contre un consensus à 900 unités, un EBIT ajusté d'environ 7,5 milliards d'euros, contre un consensus à 8,3 MdsEUR et un free cash flow avant financement des clients d'environ 4,5 MdsEUR, inférieur aux attentes.
Parmi les autres replis, on notera également celui de Renault (-5,88%) au sein de l'indice phare de la place parisienne. La marge opérationnelle 2025 du constructeur automobile a diminué en passant de 4,263 à 3,632 MdsEUR d'euros, soit 6,3% des revenus. Celle de 2026 est attendu proche des 5,5% du chiffre d'affaires.
En revanche, Orange ( 3,91%) brille en tête de l'indice CAC 40 au lendemain de la publication de ses résultats annuels salués par les investisseurs. L'opérateur de télécommunications a également dévoilé son nouveau plan stratégique, intitulé "Trust the future", destiné à ouvrir une nouvelle phase de croissance d'ici 2028.
Leader du SBF 120, Air France-KLM ( 12,27%) s'envole à la faveur d'un exercice 2025 historique sur le plan opérationnel. Le résultat opérationnel atteint 2 MdsEUR d'euros pour la première fois dans l'histoire de la compagnie, en progression de 403 MEUR, portant la marge opérationnelle à 6,1% ( 1 point). Le transporteur aérien a dégagé un résultat net de 1,75 MdEUR en 2025, contre 489 MEUR en 2024, soit un résultat plus que triplé en l'espace de douze mois. Le chiffre d'affaires s'élève à 33 MdsEUR (conforme aux attentes), en hausse de 4,9% ( 6,2% à change constant).
Malgré une baisse des bénéfices en partie due à la taxe exceptionnelle sur les entreprises de plus de 1 MdEUR de CA, FDJ United ( 8,67%) a sensiblement amélioré son cash flow. Il progresse nettement de 16%, à 782 MEUR, portant le taux de conversion de l'EBITDA en trésorerie à 87%, un niveau record. Le spécialiste des jeux d'argent et de hasard table sur une accélération progressive de la croissance à horizon 2028, avec une progression du chiffre d'affaires attendue autour de 5% cette année-là, et une marge d'EBITDA supérieure à 26%.
En Europe, Nestlé ( 2,26%) a fait état ce jeudi de résultats annuels 2025 supérieurs aux attentes et livré des perspectives meilleures que prévu pour 2026, des performances toutefois éclipsées par l'annonce d'une mise à jour stratégique prévoyant la cession de ses activités dans les glaces et la déconsolidation de ses eaux minérales.
Minutes de la Fed : prudence sur les taux
Outre les publications de résultats, les investisseurs prendront connaissance cet après-midi de plusieurs statistiques à 14h30 : l'indice de la Fed de Philadelphie du mois de février, demandes hebdomadaires d'allocation chômage et balance commerciale de décembre.
Aux Etats-Unis, d'ailleurs, les minutes de la Fed ont été publiées hier. Elles révèlent une banque centrale américaine qui reste prudente et vigilante malgré une économie résiliente. Les responsables ont réaffirmé leur soutien à la décision de maintenir les taux d'intérêt inchangés (actuellement dans une fourchette de 3,50 à 3,75%). Le message délivré est qu'il faudra observer une baisse plus nette et durable de l'inflation avant d'envisager de nouvelles baisses de taux.
Bien que l'inflation ait reculé par rapport à ses sommets, la Fed s'inquiète du fait que le retour à l'objectif de 2 % puisse être " irrégulier et prolongé ". Les minutes soulignent qu'un risque significatif subsiste de voir l'inflation stagner au-dessus de la cible.
Sur le marché des devises, vers 12h, l'euro ( 0,03%) est en légère hausse face au billet vert et se négocie à 1,1790 dollar.
A lire aussi
-
Féminicide d'Inès Mecellem: une "accumulation de défaillances", reconnaît l'Inspection générale de la justice
L'Inspection générale de la justice a reconnu jeudi une "accumulation de défaillances" des services de l'Etat qui n'ont pu empêcher le féminicide d'Inès Mecellem, tuée à Poitiers le 8 septembre alors qu'elle avait déposé plusieurs plaintes contre son ex-compagnon. ... Lire la suite
-
"C'est terminé, l'impunité" : jusqu'à 150.000 euros d'amende pour avoir illégalement loué des appartements sur Airbnb à Paris
Il s'agit des premières condamnations à des montants si élevés depuis l'adoption de la loi Echaniz-Le Meur de novembre 2024, qui vise à mieux réguler le marché des meublés touristiques. Les propriétaires de deux logements parisiens loués illégalement sur Airbnb ... Lire la suite
-
Rassemblement mercredi soir à Lille à l'appel d'organisations d'extrême-droite, en hommage au militant nationaliste Quentin Deranque, mortellement agressé en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.
-
Emmanuel Macron affirme qu'il n'y a "pas de place pour les mouvements qui adoptent et légitiment la violence" en République, alors qu'il achève à New Delhi une visite officielle en Inde, appelant les "extrêmes" à "faire le ménage" dans leurs rangs après la mort ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer