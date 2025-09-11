L'Europe boursière calme avant la décision de la BCE et l'inflation américaine

(AOF) - Les places européennes sont attendues autour de leur point d’équilibre à l’ouverture. Les investisseurs ne devraient prendre aucun risque avant la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne, même si cette dernière ne devrait pas toucher à ses taux. Les intervenants surveilleront également dans l’après-midi l’indice des prix à la consommation du mois d’août aux États-Unis, une donnée particulièrement importante avant la réunion de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. Selon les futures sur indices, le CAC 40 est attendu en très légère hausse de 0,04 %.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Kering

Kering et Mayhoola ont dévoilé un amendement de leur pacte d'actionnaires conclu en 2023, lorsque le géant du luxe français avait pris une participation de 30 % dans Valentino. La répartition actuelle du capital social de cette marque restera inchangée jusqu'en 2028 au plus tôt. L'amendement concerne les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle de 70 %, initialement exerçables en 2026 et 2027, sont désormais reportées à 2028 et 2029 respectivement. En outre, l'option d'achat dont bénéfice Kering est quant à elle différée de 2028 à 2029.

Prodways

Prodways a dévoilé ses résultats du premier semestre, faisant ressortir une perte nette de 400000 euros, contre une un bénéfice de 1,3 million d'euros un an plus tôt à la même période. La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle a vu son Ebitda courant passer de 2,5 à 2,7 millions d'euros. La marge opérationnelle s'établit à 10%, contre 8% il y a un an. Le chiffre d'affaires s'inscrit en repli organique de 10%, à 27,9 millions d'euros.

Séché Environnement

À l'occasion de la publication des comptes semestriels, Séché Environnement a réduit plusieurs de ses objectifs pour 2025 et 2026. Cette année, le spécialiste du traitement des déchets anticipe un résultat opérationnel courant compris entre 115 et 125 millions d'euros, contre de 130 à 140 millions d'euros auparavant. L'excédent brut d'exploitation est prévu entre 250 et 260 millions d'euros, contre de 265 à 275 millions d'euros précédemment. En revanche, Séché Environnement vise toujours un chiffre d'affaire contributif de l'ordre de 1,18 milliard d'euros et un levier financier inférieur à 3.

Technip Energies

Technip Energies a signé un accord définitif en vue d'acquérir l'activité Advanced Materials & Catalysts de la société Ecovyst, un leader mondial des catalyseurs de spécialité et des matériaux avancés, pour un prix de 556 millions de dollars, soit environ 475,5 millions d'euros. Cette opération stratégique va permettre de renforcer les capacités de Technip Energies dans le domaine des catalyseurs et va élargir son portefeuille technologique.

Les chiffres macroéconomiques

Dans la zone euro à 14h15, les investisseurs surveilleront la décision de la BCE sur ses taux, puis à 14h30 la conférence de presse de la présidente de la BCE.

Aux États-Unis, à 14h30 il faudra se focalisation l'inflation du mois d'août, ainsi que sur les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage. Enfin, à 16h30, il y aura, toujours outre-Atlantique, l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz.

Sur le marché des devises, l'euro recule légèrement (-0,07 %), et se négocie à 1,1693 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé, Paris se distinguant favorablement. En Bourse, la nomination de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre est un non-évènement. Les investisseurs ont été rassurés par des prix à la production américains plus faibles que prévu à une semaine de la décision de la Fed. L'inflation américaine en août sera connue demain. Le secteur de la défense a été soutenu après la violation de l'espace aérien polonais par plusieurs drones russes. Le CAC 40 a gagné 0,15% à 7761,32 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,21% à 5357,59 points.

Hier à Wall Street

À New York, les indices ont terminé la séance en ordre dispersé. Le Dow Jones a mis fin à une série de deux séances consécutives de hausse pour finir sur un repli de 0,48 %, à 45 490,92 points, tandis que le Nasdaq Composite a réussi à grappiller 0,03 %, à 21 886,06 points. De son côté, le S&P 500 a battu un nouveau record historique en clôture avec un gain de 0,30 %, à 6 532,04 points, grâce notamment à l’envolée d’Oracle. Les prix à la production d’août ont, contre toute attente, diminué, ce qui vient renforcer encore plus l’hypothèse d’une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine.