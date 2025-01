(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent en nette hausse à la mi-journée après des informations dévoilées par le Washington Post. Le quotidien américain rapporte que les tarifs douaniers voulus par le futur locataire de la Maison Blanche pourraient être moins agressifs qu'annoncé. Les équipes du président élu envisagent des tarifs douaniers pour tous les pays mais limités à certains secteurs, soit un adoucissement par rapport aux déclarations de Donald Trump durant la campagne. A 14 heures, le CAC 40 avance de 1,99% à 7426 points et l'EuroStoxx 50 de 2,04% à 4970 points.

L'Europe boursière brille après un possible adoucissement des droits de douane américains

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.