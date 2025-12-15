L'Europe boursière au rebond avant la BCE

(AOF) - Les marchés actions européens démarrent la semaine favorablement en amont de plusieurs rendez-vous clés. Les investisseurs prendront connaissance jeudi de la dernière décision de politique monétaire de la BCE de l'année. Ils scruteront également avec intérêt deux indicateurs d'importance en provenance des Etats-Unis : le rapport sur l'emploi de novembre, mardi, et l'inflation de novembre, jeudi. Côté valeurs, Sanofi voit rouge après avoir prévenu d'un retard dans une décision de la FDA pour le tolébrutinib. Le CAC 40 avance de 1,08% à 8156 points et l'EuroStoxx 50 de 0,69% à 5760 points.

En Europe, argenx (-7,12%, à 699,60 euros) dévisse fortement en Bourse et signe, de loin, la plus forte baisse du BEL 20, le principal indice en Belgique. La société dédiée à l’immunologie a annoncé que les études de phase 3 évaluant l’Efgartigimod en formulation sous-cutanée chez des adultes atteints d’orbitopathie thyroïdienne (TED) modérée à sévère seront interrompues. Cette décision a été prise après la recommandation d’un comité indépendant de surveillance des données d’arrêter les essais.

Sanofi (-4,80%, à 79,30 euros) accuse la plus forte baisse du CAC 40 après avoir cumulé les mauvaises nouvelles sur l’échec d’un traitement en cours d’évaluation et du retard pris dans l’examen réglementaire d’un autre aux Etats-Unis. Le laboratoire pharmaceutique a d’abord indiqué que l’étude de phase 3, baptisée Perseus sur le Tolébrutinib, n’avait pas atteint son critère d’évaluation principal, qui était de retarder, après 6 mois de traitement, le délai d’apparition de la progression confirmée du handicap chez les personnes atteintes de sclérose en plaques primaire progressive.

Carmila (+0,73%, à 16,66 euros) se reprend après avoir cédé 3,39% depuis le début du mois de décembre. Le titre est soutenu par une note positive d'Oddo BHF. Les analystes du groupe financier indépendant ont rencontré la direction de la société cotée de centres commerciaux lors d'une présentation, et cette dernière s'est montrée confiante sur la mise en œuvre des initiatives de transformation des centres commerciaux et de leurs impacts positifs sur la croissance et les revenus.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En octobre, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, par rapport à septembre 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En septembre 2025, elle avait augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 1,0% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de New-York en décembre sera publié à 14h30.

A la mi-séance, l'euro glane 0,08% à 1,1746 dollar.