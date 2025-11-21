L'Europe boursière attendue sous pression sur fond d'inquiétudes sur la "tech"

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en baisse à l'ouverture de la dernière séance de la semaine dans le sillage de Wall Street qui a subi hier un revirement baissier sans précédent depuis avril. Le rapport sur l'emploi du mois de septembre est ressorti mitigé. L'indice de volatilité VIX a bondi tandis que le taux à 10 ans a reculé. Côté valeurs, Nvidia a effectué une entame euphorique pour terminer en net repli. L'indice Nikkei a perdu 2,4% ce matin. Les PMI et l'indice de confiance du Michigan figurent au menu du jour. Veolia va racheter l'Américain Clean Earth pour 3 milliards de dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eiffage

Eiffage a remporté un second contrat pour la construction des infrastructures du circuit urbain de Madrid en Espagne. Le montant de ce marché s'élève à 68 millions d'euros. Eiffage Construcción, filiale du groupe, sera chargée de la réalisation de nouveaux bâtiments pour prolonger les pavillons existants, ainsi que de la mise en place de structures temporaires destinées à héberger les stands, les espaces logistiques et les zone VIP pendant le Grand Prix d'Espagne 2026.

Imerys

Le 13 novembre 2025, Imerys a placé avec succès de nouvelles obligations seniors non garanties de 600 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN. Les obligations ont une maturité de 7 ans et portent un coupon annuel fixe de 4%. Cette transaction a suscité une forte demande de la part d'investisseurs institutionnels français et internationaux. Elle a été largement sursouscrite, ce qui atteste de la confiance des investisseurs dans son modèle économique et sa solidité financière.

Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies a obtenu l’approbation de la National Medical Products Administration (NMPA) en Chine, pour l’importation et la commercialisation de sa plateforme Cellvizio de nouvelle génération (Gen 3) pour une durée de cinq ans. Ce nouveau système de la plateforme d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille n’entre pas en compte dans le périmètre des accords précédents dans le cadre de la coentreprise avec Tasly. Partant, Mauna Kea Technologies renforce son portefeuille d’actifs propre dans l’Empire du Milieu.

Veolia

Veolia a annoncé un accord en vue d'acquérir Clean Earth auprès du groupe américain Enviri, sur une une valeur d'entreprise de 3 milliards de dollars, soit 9,8 fois l'Ebitda estimé pour 2026 après synergies normatives, selon un communiqué. Objectif : permettre au spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie de se renforcer dans le domaine des déchets dangereux aux États-Unis. La finalisation de l'acquisition est prévue d'ici-2026.

Les chiffres macroéconomiques

En France, ,le climat des affaires en novembre sera publié à 8h45.

Les estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre seront connues à 9h15 en France, à 9H30 en Allemagne et à 10H00 en zone euro.

Aux Etats-Unis, les estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre seront publiées à 15H45 avant l'estimation finale de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre à 16H05.

Vers 8h30, l'euro glane 0,11% à 1,1545 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé dans le vert galvanisés par les bons résultats de Nvidia au troisième trimestre. Les investisseurs ont pris connaissance cet après-midi du rapport mitigé sur l'emploi américain en septembre. Il a révélé une légère hausse du taux de chômage, mais des créations de postes dépassant nettement les attentes. Côté valeurs, BNP Paribas a fini leader du CAC 40 grâce au relèvement de son objectif de ratio de solvabilité. L'indice phare parisien a rebondi après cinq séances de repli, gagnant 0,34% à 7981 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,64% à 5577 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note négative après avoir vécu une seconde partie de séance cauchemardesque. En net rebond à la mi-séance, Wall Street a vécu un revirement baissier sans précédent depuis avril dernier sur fond d'un rapport sur l'emploi mitigé. L'indice de volatilité VIX a bondi tandis que le taux à 10 ans a reculé. Côté valeurs, Nvidia a effectué une entame euphorique pour terminer en net repli. Le Dow Jones s'est replié de 0,84% à 45752 points et le Nasdaq de 2,15% à 22078 points.