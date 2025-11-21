 Aller au contenu principal
Veolia va acquérir Clean Earth aux USA pour $3 mds
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 08:57

Le logo de Veolia Environnement est visible au siège de l'entreprise à Aubervilliers

Le logo de Veolia Environnement est visible au siège de l'entreprise à Aubervilliers

Veolia a annoncé vendredi un accord en vue d'acquérir Clean Earth auprès du groupe américain Enviri, en vue de permettre au spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie de se renforcer dans le domaine des déchets dangereux aux États-Unis.

L'accord est basé sur une une valeur d'entreprise de 3 milliards de dollars (2,6 milliards d’euros), soit 9,8 fois l’Ebitda estimé pour 2026 après synergies normatives, selon un communiqué.

L'acquisition, dont la finalisation est prévue d'ici mi-2026, permettra de créer un "numéro 2" du domaine du traitement des déchets dangereux aux Etats-Unis en doublant la taille de Veolia dans ce secteur "en forte croissance", selon la directrice générale Estelle Brachlianoff.

Veolia ajoute prévoir après l'opération une augmentation de son chiffre d’affaires mondial dans les déchets dangereux à 5,2 milliards d'euros, avec une marge d'Ebitda portée à 17%.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

