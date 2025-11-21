France: Recul du climat des affaires dans l'industrie en novembre

Une personne regarde les gratte-ciel du quartier financier et d'affaires de La Défense
Le climat des affaires dans l'industrie en France s'est replié plus que prévu en novembre par rapport au mois précédent, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée vendredi par l'Insee.
L'indicateur du climat des affaires dans le secteur atteint 98 points en novembre après 101 (non révisé) en octobre.
Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 100 points en novembre.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)
