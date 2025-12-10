L'Europe boursière à l'arrêt avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens sont plongés dans le rouge, à l'exception notable du footsie britannique. L'heure est à la prudence avant la dernière décision de l'année de la Fed qui sera connue en soirée. Si la perspective d'une baisse des taux de 25 points de base semble actée, l'incertitude demeure quant à l'orientation future de la politique monétaire américaine. Au chapitre des valeurs, Medincell s'illustre sur la cote parisienne dans le sillage de ses comptes semestriels en nette amélioration. Le CAC 40 recule de 0,46% à 8015 points et l'EuroStoxx 50 de 0,25% à 5703 points.

En Europe, TUI (-2,61%, à 8,142 euros) est sanctionné à Francfort, malgré la présentation de résultats annuels sans mauvaise surprise et de perspectives globalement encourageantes. Le titre subit essentiellement des prises de bénéfices après avoir enchaîné cinq séances consécutives de progression, pour un gain cumulé de 2,65%. Le voyagiste a conclu l’exercice 2025, clos fin septembre, avec un chiffre d’affaires de 24,2 milliards d’euros, en hausse de 4,4%, tandis que l’Ebit sous-jacent a atteint le niveau record de 1,46 milliard d’euros, en croissance de 12,6%.

A Paris, en net repli à l’ouverture, le titre Medincel l (+6,04%, à 28,28 euros) s’est depuis bien repris. La société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale a publié des comptes semestriels, pour les six mois clos le 30 septembre, en nette amélioration. Sur la période, les produits d’exploitation et autres produits se sont élevés à 14,1 millions d’euros, en progression de 50% par rapport à l’année précédente. Le résultat opérationnel est quant à lui toujours négatif à hauteur de 6,6 millions d’euros, mais en amélioration de 13% en comparaison à la même période un an plus tôt.

M6 (-3,76% à 11,78 euros) ferme la marche de l'indice SBF 120 après avoir subi une dégradation de JPMorgan qui est passé de Neutre à Sous-pondérer, avec un objectif de cours réduit de 15,10 à 13 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les investisseurs prendront connaissance à 14h30 aux Etats-Unis de l'indice du coût du travail au troisième trimestre avant à 16h30 des données sur les stocks hebdomadaires de pétrole.

La décision de la Fed sera connue à 20h00.

A la mi-séance, l'euro glane 0,06% à 1,1635 dollar.