JO 2030: Le comité d'organisation espère une carte des sites finalisée en juin 2026

Edgar Grospiron, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 (Cojop) dans les Alpes françaises, a déclaré mercredi qu'il espérait avoir "une carte des sites totalement finalisée pour juin 2026".

"Il y a des processus encore de notre côté, d'investigation, d'études des sites, des coûts et des revenus associés à chaque décision", a expliqué Edgar Grospiron lors d'une audition devant la commission des Affaires culturelles et de l'Education de l'Assemblée nationale.

Des interrogations demeurent sur la carte des sites parmi lesquelles l'intégration de Val-d'Isère, le choix de l'ovale de patinage pour les épreuves de patinage de vitesse et le lieu des épreuves paralympiques.

"On a une échéance à la fin de l'année pour intégrer Val-d'Isère dans notre carte des sites", a ajouté le président du Cojop. "Pour le reste, ça va se dérouler sur le premier semestre 2026."

La station de ski savoyarde, écartée un temps de la carte lors de la candidature, fait désormais partie du "schéma préférentiel des sites" du comité d'organisation pour accueillir des épreuves de ski alpin.

Le Cojop vit cependant quelques remous puisqu'il a annoncé mardi la démission de sa directrice des opérations Anne Murac.

"Evidemment, c'est une déception", a reconnu Cyril Linette, le directeur général du Cojop, lors de cette même audition. "Malheureusement, elle ne s'est pas sentie très à l'aise sur ce projet pour des raisons qui lui appartiennent, donc elle a choisi de le quitter. Ce qui est un petit coup d'arrêt parce que le poste de directeur des opérations est un poste absolument fondamental pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques."

Selon Le Parisien, Anne Murac, ancienne responsable du cluster Île-de-France pour Paris 2024, a démissionné "en raison de graves désaccords au sein de de la gouvernance".

Edgar Grospiron a par ailleurs déclaré son "ambition de signer des premiers agréments (de partenariat) pour les Jeux de Milan-Cortina" alors que le Cojop a officiellement lancé son programme partenaires le mois dernier.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)