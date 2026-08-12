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L'Europe attentiste avant l'inflation américaine
information fournie par Zonebourse 12/08/2026 à 10:36
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Comme la veille, c'est globalement la prudence qui domine sur les places financières européennes. Outre la torpeur estivale et la vague de chaleur qui s'abat sur l'Europe et ne donne pas très envie aux investisseurs de se remuer, ces derniers attendent fébrilement les données de l'inflation américaine de juillet en début d'après-midi.

Avant ce rendez-vous d'importance, les grands indices bougent peu et évoluent en ordre dispersé. A Paris, le CAC 40 cède 0,30%, à 8 688 points, hier le principal indice français a reculé de 0,13%, mettant fin à une série de 8 hausses consécutives, série inédite depuis janvier 2025, pour un gain cumulé total de 3,78%. Sur cette période, le CAC 40 a inscrit de nouveaux plus hauts historiques en séance (8 755,03 points) et en clôture (8,726,03 points).

Ailleurs, le DAX 40 à Francfort avance timidement de 0,11% ou encore le FTSE 100 à Londres qui recule de 0,12%.

La tendance est donc particulièrement calme, mais pourrait s'animer peu après 14h30 et la publication des chiffres de l'emploi américain de juillet. Un léger ralentissement est attendu en rythme annuel, dans un contexte où vendredi dernier, les données sur l'emploi ont été décevantes, remettant en cause le scénario d'une hausse des taux de la Fed en septembre.

Les investisseurs ont déjà pris connaissance de l'indice des prix à la consommation en Allemagne qui a augmenté de 0,8% le mois dernier, comme prévu, portant la hausse en rythme annuel à 2,8%, conformément aux prévisions. La hausse des prix a été, sans surprise, portée par celle de l'énergie.

Sur le marché des devises, l'euro est en légère baisse face au billet vert (-0,04%) et s'échange contre 1,1539 dollar.

Au Moyen-Orient...

Pas grand-chose de nouveau dans l'actualité du conflit, en tout cas aucune avancée notable dans les pourparlers n'a été annoncée. Le commandement militaire des Etats-Unis a simplement indiqué avoir tiré sur un navire battant pavillon panaméen qui tentait de violer son blocus.

Du côté des matières premières, à New York, le WTI gagne 0,17%, à 83,53 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord s'apprécie de 0,48%, à 89,31 dollars.

Au niveau des sociétés...

Les publications d'entreprises se tarissent à l'approche de la mi-août, sauf en Allemagne où quelques communiqués ont été recensées.

Bilfinger abandonne 7,25% après s'être montré pessimiste sur sa marge d'Ebita 2026. Pourtant, le fournisseur de services industriels a confirmé ses objectifs annuels.

De son côté, K S progresse de 1,69%, après avoir relevé ses prévisions annuels. Le groupe minier et chimique a connu un bon deuxième trimestre, notamment grâce à la dynamique des prix de la potasse et à la solidité du segment sel.

TUI a suspendu son objectif de chiffre d'affaires annuel, mais a confirmé les autres. Le titre du voyagiste recule de 0,61%.

Schott Pharma bouge peu malgré des revenus trimestriels en hausse et la confirmation de ses prévisions sur l'ensemble de l'exercice.

Dans le rouge, EON perd 1,04, en dépit d'un bénéfice net ajusté en hausse de 5% au premier semestre, à 1,923 milliard d'euros.

En France, les valeurs du secteur du luxe pèsent sur la tendance après une note de Deutsche Bank qui a abaissé son objectif de cours sur Hermes (-2,10%) et LVMH (-1,76%), mais a relevé sa cible sur Kering, ce qui n'empêche par le titre de reculer de 3,10%.

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