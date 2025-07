L'Europe attendue en hausse garde un oeil sur les résultats et la guerre commerciale

(AOF) - Les places européennes sont attendues dans le vert ce matin à l’ouverture. Les investisseurs ont une avalanche de publications d’entreprises à surveiller. Au niveau de la guerre commerciale, les États-Unis ont trouvé un accord avec la Corée du Sud, mais Donald Trump a indiqué qu’il serait très difficile d’en trouver un avec le Canada. Par ailleurs, le président américain a signé un décret pour relever les taxes douanières sur le cuivre entrant aux États-Unis. Selon les futurs sur indice, le CAC 40 devrait ouvrir sur un gain d’environ 0,50 %.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus a publié un résultat opérationnel supérieur aux attentes au titre du deuxième trimestre 2025 tout en maintenant ses prévisions annuelles. L'avionneur européen a vu son Ebit ajusté, indicateur-clé, quasiment doubler à 1,58 milliard d'euros (contre 1,47 milliard attendu) sur la période alors que son chiffre d'affaires est resté globalement stable à 16,07 milliards d'euros, là où le consensus ciblait 15,78 milliards d'euros.

Elis

Elis a dévoilé un résultat net de 152,5 millions d'euros au premier semestre, en croissance de 28,6% en rythme annuel. Le groupe de blanchisserie industrielle a vu son Ebitda ajusté progresser de 5,1%, à 813,8 millions d'euros, et sa marge d'Ebitda ajusté a augmenté à 34,7% du CA (+0,3 point). Le chiffre d'affaires s'est amélioré de 9,6%, à 3,16 milliards d'euros. Le groupe n'anticipe aucun impact négatif direct lié à l'instauration de droits de douane par les États-Unis et confirme l'ensemble des objectifs financiers pour l'exercice 2025.

Renault Group

Après des rumeurs parues dans la presse mardi, Renault Group a officialisé l’arrivée de son nouveau directeur général. Sans surprise, le constructeur automobile a choisi François Provost au poste de directeur général et administrateur. Le groupe a donc choisi la promotion interne car François Provost occupait précédemment le poste de directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques et dispose d’une ancienneté de 23 ans chez Renault Group. Le départ de Luca de Meo de son poste de directeur général avait été annoncé mi-juillet.

Sanofi

Sanofi a dévoilé des résultats en nette amélioration. Au deuxième trimestre, le laboratoire français a généré un chiffre d’affaires de 9,994 milliards d’euros, en hausse de 6 %. Parallèlement, le cash-flow libre a bondi de 65,8 %, à 1,429 milliard d’euros. Enfin, le bénéfice net des activités a légèrement reculé de 0,6 %, à 1,940 milliard d’euros. Sur l’ensemble du premier semestre, les revenus ont progressé de 8,3 %, à 19,889 milliards d’euros, le cash-flow libre a flambé de 474,3 %, à 2,458 milliards d’euros et le bénéfice net des activités a augmenté de 7,6 %, à 4,152 milliards d’euros.

Les chiffres macroéconomiques

À 8h45 en France , les investisseurs prendront connaissance de l'inflation de juillet et de l'indice des prix à la production de juin.

Plus tard, à 9h55, il y aura en Allemagne le taux de chômage de juillet et à 11h, le taux de chômage dans la zone euro .

Dans l'après-midi, les intervenants se pencheront à 14h sur l'inflation en Allemagne au mois de juillet.

Puis à 14h30 aux États-Unis il y aura les dépenses et revenus des ménages de juin, l'indice des prix PCE sur la même période et les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage.

Toujours aux États-Unis à 15h45, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago sera dévoilé, avant les stocks de gaz américains à 16h30.

Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert (+0,30 %), il se négocie à 1,1442 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé dans le vert, à l'exception du Footsie britannique. Avant la verdict ce soir de la Fed, les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs statistiques américaines. Le secteur privé a créé plus d'emplois que prévu en juillet, d'après le rapport ADP. L'économie américaine a renoué avec la croissance au deuxième trimestre, après un début d'année marqué par une contraction de l'activité. Côté valeurs, L'Oréal et Kering ont brillé à l'inverse de Imerys. Le CAC 40 a glané 0,06% à 7861 points et l'EuroStoxx 50 a pris 0,31% à 5395 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a été affecté par les propos du président de la Réserver fédérale américaine. Si la Fed a, sans surprise, laissé ses taux inchangés, Jerome Powell a indiqué qu’aucune décision n’avait été prise pour septembre alors que beaucoup d’investisseurs misaient sur une baisse des taux à la rentrée. Sur le front de la guerre commerciale, les États-Unis ont conclu un accord avec la Corée du Sud, mais Donald Trump a signé un décret pour taxer les importations de cuivre. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0,38 %, à 44 461,28 points, tandis que le Nasdaq a grappillé 0,15 %, à 21 129,67 points.