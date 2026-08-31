L'Europe attendue en baisse, reprise des combats entre USA et Iran

Le logo d'Euronext, opérateur boursier, est visible sur un immeuble du quartier financier de La Défense, à Courbevoie

par Augustin Turpin

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture, sauf Londres, alors qu'une reprise des combats entre ‌les États-Unis et l'Iran autour du détroit d'Ormuz tire de nouveau les cours du pétrole vers le haut.

De leur côté, les rendements restent élevés, les investisseurs révisant leurs paris sur une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) après ​les dernières déclarations de son président Kevin Warsh.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,10% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,20% pour le Dax à Francfort, une légère hausse de 0,07% pour le FTSE à Londres et une baisse de 0,12% pour le Stoxx 600.

Le pétrole repart à la hausse et se maintient au dessus du seuil symbolique des 90 dollars le baril, les Gardiens iraniens de la révolution ayant annoncé dans ​la nuit de dimanche à lundi avoir lancé des missiles balistiques contre deux bases militaires américaines en Jordanie, en représailles à des attaques sur l'île iranienne de Larak, dans le détroit d'Ormuz.

Le président américain Donald Trump a pour sa part déclaré dimanche soir, sur son réseau Truth Social, que l'île de Kharg, via ​laquelle Téhéran exporte traditionnellement 90% de sa production pétrolière, était en train d'être "réduite en miettes", des propos démentis par ⁠l'Iran.

La reprise des combats et la hausse des cours du pétrole relancent par ailleurs les risques inflationnistes et maintiennent la pression sur l'obligataire alors que le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a souligné ‌vendredi que la banque centrale avait "du pain sur la planche" pour maîtriser l'inflation.

Les opérateurs estiment désormais à 57% la probabilité d'une hausse des taux en septembre.

"Nous continuons à prévoir qu'une hausse n'interviendra pas avant décembre, même si nous convenons que la réunion de septembre est possible," avise Michael Feroli, économiste chez JPMorgan.

"De plus, indépendamment du calendrier exact des hausses, le discours de Warsh ​a suggéré un président plus disposé à traduire son inquiétude concernant l'inflation en un resserrement ‌de la politique."

Les chiffres du rapport sur l'emploi du mois d'août, vendredi, et de l'indice des prix à la consommation, le 11 septembre, devraient permettre d'afiner ⁠les probabilités d'une hausse des taux.

Les analystes tablent sur un rebond de 58.000 emplois, après un recul inattendu 23.000 en juillet, le taux de chômage restant à 4,1%. Il faudrait probablement un résultat beaucoup plus faible pour réduire fortement le risque d'une hausse des taux en septembre.

L'inflation sur le Vieux continent retiendra aussi l'attention des investisseurs, dans une semaine sans grand catalyseur ni résultats financiers majeurs, avec les données "flash" pour l'Allemagne prévues ce lundi avant celles de la zone euro mardi. ⁠Cette dernière devrait permettre de confirmer les anticipations ‌d'une nouvelle hausse des taux de la Banque centrale européenne le 10 septembre.

LES VALEURS À SUIVRE :

À WALL STREET

La Bourse de New York a clôturé en baisse vendredi, les investisseurs optant pour ⁠la prudence après le discours de Kevin Warsh à Jackson Hole.

L'indice Dow Jones a cédé 0,02%, ou 9,45 points, à 53.559,99 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 19,23 points, soit -0,25% à 7.711,76 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de ‌son côté de 138,93 points, soit -0,52% à 26.402,423 points.

EN ASIE

Les Bourses japonaises ont fini dans le rouge, sur fond d'anticipations croissantes d'une hausse des taux d'intérêt par Banque du Japon (BoJ) afin de maîtriser l'inflation.

L'indice ⁠Nikkei a perdu 0,14% à 66.311,93 points tandis que le Topix, plus large, a pris 0,23% à 4.156,29 points.

Les marchés ont intégré la quasi-certitude que la BoJ ⁠relèvera ses taux lors de sa réunion du mois ‌prochain. Les rendements japonaise ont atteint lundi de nouveaux sommets, les plus élevés depuis plusieurs décennies.

"Outre la baisse des actions américaines observée la semaine dernière, les anticipations croissantes de hausses des taux d'intérêt américains, suite aux déclarations du président de ​la Fed (...), devraient peser sur le moral des investisseurs", déclare Takayuki Miyajima, économiste chez Sony Financial Group, dans une note.

Les marchés ‌chinois et hongkongais terminent en ordre dispersé après les dernières données sur l'activité économique chinoise, qui mettent en évidence des déséquilibres persistants, tandis que les nouvelles règles visant à réformer le système de prévente immobilière de Pékin ont pesé sur les valeurs immobilières.

L'indice composite de la ​Bourse de Shanghai progresse de 0,68% et le CSI 300 des grandes capitalisations de 0,17%.

La Bourse de Hong Kong recule de 0,36%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers progressent après les nouveaux échanges de tirs de missiles entre les États-Unis et l'Iran.

Le Brent avance de 2,78% à 90,55 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,54% à 85,52 dollars.

"Nous voyons plus de chances d'une confrontation contenue plutôt que toute escalade soutenue dans le conflit", nuance Suvro Sarkar, responsable ⁠de la recherche énergétique chez DBS. "Ce qui continue d'être impacté à chaque flambée, ce sont les délais pour la 'réouverture' du détroit d'Hormuz", ajoute-t-il.

"Attendez-vous à ce que les prix du pétrole restent dans une fourchette de 85 à 95 dollars le baril, à moins qu'une plus grande clarté n'émerge sur la situation dans le détroit d'Hormuz."

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 1,0 point de base à 4,7120% et le deux ans 2,3 points de base à 4,3271%.

Le Bund allemand à dix ans gagne 0,7 point de base à 3,2801% et le deux ans 0,3 point de base à 2,8944%.

Le rendement de l'OAT à dix ans gagne 0,9 point de base à 4,1264%. Le deux ans est stable à 3,0863%.

CHANGES

Le dollar perd 0,11% face à un panier de devises de référence. L'euro gagne 0,05% à 1,1590 dollar.

La livre sterling gagne 0,10% face au dollar et 0,03% face à l'euro.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 31 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 12h00 Inflation IPCH (préliminaire) août

- sur un ​mois +0,25% +0,90%

- sur un an +3,05% +2,80%

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)