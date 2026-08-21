L'Europe attendue dans le vert, mais les rendements font toujours souci

Les Bourses européennes devraient opérer un petit rebond technique vendredi à l'ouverture suite à leur mouvement de consolidation des derniers jours, dans un contexte qui reste toutefois marqué par une certaine aversion au risque due au regain d'inquiétudes entourant la trajectoire des taux longs aux Etats-Unis.

Les marchés européens restent minés par plusieurs incertitudes, à commencer par les tensions au Moyen-Orient, qui ne montrent aucun signe d'apaisement avec des discussions diplomatiques qui restent dans l'impasse.

Les actions demeurent par ailleurs sous la pression de rendements longs américains qui évoluent toujours à des plus hauts de près de 20 ans, ce qui pèse sur l'appétit pour le risque et pousse les investisseurs à favoriser les actifs sûrs, comme l'or ou le yen.

Dans ce climat de prudence, les indices du Vieux Continent ont fait les frais de prises de bénéfices après les records qui avaient été établis au début du mois d'août.

Vers un bilan hebdomadaire négatif

A ce stade de la semaine, le CAC se dirige vers un second repli hebdomadaire consécutif, avec des pertes qui se montent à 2,1% depuis lundi, tandis que l'Euro STOXX 50 lâche pour l'instant autour de 1,8% sur la semaine.

Après leur reflux de mercredi, les rendements de référence repartent à la hausse : celui du dix ans américain progresse de 4 points de base à 4,6960% tout comme son pendant à 30 ans qui remonte à 5,24%.

Ce regain de tension semble mettre à mal la stratégie de soutien du Trésor américain, qui va pourtant "être amplifiée" à en croire les déclarations de son patron Scott Bessent hier soir sur CNBC.

D'après les observateurs, les taux longs sont désormais davantage influencés par les craintes sur la soutenabilité de la dette fédérale américaine, qui a dépassé cette semaine le seuil des 40 000 milliards de dollars, que par la direction de l'inflation, imposant des charges d'intérêts toujours plus importantes.

Soulagement de courte durée sur les taux

"Le Trésor américain a émis il y a quelques jours des obligations à 10 ans au taux de 4,68%, soit le plus haut niveau en 25 ans", rappellent ce matin les équipes d'Edmond de Rothschild.

S'agissant de l'emprunt de référence à dix ans, le niveau de 5% n'est désormais plus très loin, ce qui pourrait avoir comme conséquence de relever le coût du capital de tous les projets d'investissement, y compris dans l'intelligence artificielle, prévient le gestionnaire d'actifs.

Les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro continuent de grimper dans le sillage de ceux des Treasuries. Celui du Bund à dix ans avance de 0,5 point à 3,26% tandis que les OAT françaises reprennent 0,7 point à 4,12%.

Affaiblie par le retour des tensions obligataires et une publication décevante de Walmart, la Bourse de New York a clôturé près de ses plus bas du jour mercredi soir. Au coup de cloche final, le Dow Jones lâchait 1,3% à 52 759 points, le S&P 500 reculait de 0,9% à 7 641 points et le Nasdaq 100 perdait 0,7% à 29 213 points.

Le dollar poursuit sa correction, l'or brille à nouveau

Sur le front des changes, le dollar continue de céder du terrain face à un panier de devises internationales, l'euro en profitant pour repasser au-delà de la barre de 1,17 ce matin.

Sur le marché pétrolier, les cours du brut reprennent un peu leur souffle après leur envolée des derniers jours, mais restent à des sommets depuis la fin juillet.

Le Brent recule de 0,3% à 93,5 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,4% à 86,4 dollars.

Le cours de l'or se traite à un plus haut de presque trois mois, à 4 609,2 dollars l'once, porté par la faiblesse du billet vert.

Du côté des indicateurs économiques, les investisseurs surveilleront dans la matinée les indices d'activité PMI européens, avec l'espoir qu'ils confirment les récentes surprises économiques positives enregistrées dans la région.