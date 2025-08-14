L'Europe attend la rencontre Poutine/Trump dans le calme

(AOF) - La prudence devrait dominer ce matin à l’ouverture sur les marchés européens, à la veille de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump au sujet de l’Ukraine. Hier, le président des États-Unis s’est entretenu avec des dirigeants européens et Volodimir Zelensky, un entretien qu’il a qualifié de « très bon appel ». En outre, Donald Trump a indiqué que la rencontre avec son homologue russe pourrait être suivie d’une deuxième en présence du président ukrainien. Dans ces conditions, selon les futurs sur indice, le CAC 40 est attendu en baisse d’environ 0,20 %.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

2CRSi

2CRSi a annoncé la signature d'un contrat majeur de 47 millions d'euros pour la fourniture de serveurs haute performance destinés à des applications d'intelligence artificielle de pointe en Malaisie. La société qui conçoit et fabrique des serveurs de haute performance prévoit de livrer cette commande d'ici à la fin de l'année et précise que ce contrat illustre " la confiance renouvelée de partenaires internationaux dans la performance et la fiabilité des solutions technologiques de 2CRSi ".

Carmat

Carmat a annoncé la suspension de la cotation de son titre à partir du jeudi 14 août avant l'ouverture des marchés, en amont de l'audience prévue le 19 août prochain. À l'issue d'un appel d'offres lancé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la société a reçu une offre de reprise en plan de cession qui sera examinée le 19 août prochain. Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde a précisé de nouveau qu'il n'y aucune assurance que cette offre aboutisse.

Innelec

Au premier trimestre de l'exercice 2025-2026, Innelec a généré un chiffre d'affaires de 15,9 millions d'euros, en hausse de 2 % par rapport à la même période un an plus tôt. La société dédiée à la distribution dans l'univers du jeu vidéo, à la fabrication d'accessoires et à l'animation et la valorisation de licences a indiqué que le mix produit avait évolué très favorablement. Les ventes de produits dérivés sous licence ont bondi de 47 %, celles de jeux vidéo de 23 % et celles des accessoires de la marque Konix ont connu une croissance de 17 %.

Sanofi

L'Agence européenne des médicaments a accordé la désignation de médicament orphelin au Rilzabrutinib de Sanofi, un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton covalent et réversible, pour la maladie liée aux IgG4. Il s'agit d'un trouble fibro-inflammatoire chronique à médiation immunitaire qui se manifeste souvent par des masses tumorales et/ou une augmentation indolore de plusieurs organes.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les investisseurs surveilleront à 8h45 les chiffres de l'inflation de juillet avant de se concentrer à 11h sur le PIB et la production industrielle de la zone euro.

À 14h30 au États-Unis, ils se concentreront sur les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage.

Sur le marché des devises, l'euro recule légèrement face (-0,06 %) face au billet vert et se négocie à 1,1699 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé dans le vert ce mercredi, rassurés par les chiffres de l'inflation américaine. Concernant le conflit russo-ukrainien, les dirigeants européens et le président ukrainien Volodimir Zelensky ont participé aujourd'hui à Berlin à une réunion en visio avec Trump. " Nous espèrerons qu'il y aura un cessez-le-feu immédiat ", à l'issue de la réunion vendredi en Alaska entre Trump et Poutine vendredi, a déclaré Zelensky. Le CAC 40 a gagné 0,66% à 7804 points, signant une deuxième séance de suite dans le positif. L'Eurostoxx 50 a progressé de 1,01% à 5389 points.

Hier à Wall Street

Toujours portés par l’espoir de voir la Réserve fédérale des États-Unis baisser ses taux directeurs en septembre, les marchés américains ont enchaîné une deuxième hausse consécutive. Avec des gains respectifs de 0,14 et 0,32 %, le Nasdaq et le S&P500 ont fini sur de nouveaux plus hauts historiques. De son côté, le Dow Jones a progressé de 1,04 %. Au niveau géopolitique, Donald Trump s’est entretenu avec Volodimir Zelensky et des dirigeants européens au sujet de l’Ukraine, un entretien qu’il a qualifié de « très bon appel ».