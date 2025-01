L'euro tombe sous 1,03 en raison de la bonne santé du marché du travail américain

(AOF) - La devise européenne a plongé comme une pierre à la suite de l'annonce d'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu aux Etats-Unis. L'euro est tombé à 1,0213 dollar et perd désormais 0,38% à 1,026 dollar. Le secteur non-agricole a créé 256 000 emplois au mois de décembre, alors que 164 000 étaient attendus. Il y en avait eu 212 000 en novembre. Le taux de chômage s'élève à 4,1%, contre 4,2% attendu après 4,2% le mois précédent. Seule fausse note de cette publication : les salaires ont augmenté de 3,9%, à comparer avec un consensus de 4%.

Ils avaient progressé de 4% en novembre.

Ces données meilleures que prévu ont provoqué un nouvel accès de tension sur le marché des taux. Aux Etats-Unis, le rendement du 30 ans a brièvement dépassé 5% tandis que celui du 10 ans progresse de 5,8 points de base à 4,746%. La probabilité que la Fed reste l'arme au pied le 29 janvier a progressé à 97,3%, selon le baromètre FedWatch de CME.

"Les inquiétudes persistent concernant la persistance de l'inflation, et ces chiffres ne sont pas particulièrement rassurants", prévient Lombard Odier. D'autant plus que le prix du pétrole progresse de nouveau fortement aujourd'hui : le cours du baril de WTI a progressé de plus de 7% depuis le début de l'année.

Les anticipations d'inflation à 12 mois et sur cinq ans de l'Université du Michigan se sont élevées en outre à 3,3% et 3,3% en janvier contre respectivement 2,8% et 3% en décembre.