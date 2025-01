L'euro tombe à 1,03 dollar

(AOF) - Bien orientée vendredi et lundi, la devise européenne repart à la baisse depuis 2 séances. L'euro recule de 0,43% à 1,0299 dollar en début d'après-midi. Il a été affaiblie par une information de CNN selon laquelle Donald Trump envisage de déclarer une urgence économique nationale afin de fournir une justification légale à un large éventail de droits de douane mondiaux. Aucune décision définitive n'a été prise quant à l'opportunité de déclarer une urgence nationale, ont indiqué des sources au média américain.

Selon ce dernier, l'équipe de Trump continue d'explorer d'autres voies juridiques pour justifier les droits de douane que le président élu envisage.

Cet article a entraîné une accélération à la hausse du rendement du 10 ans américain, qui a culminé à 4,733%.

"Dans l'ensemble, il y a peu de raisons pour que la Fed réduise encore ses taux de manière significative", expliquait ce matin Commerzbank après la publication hier du rapport Jolts et de l'indice ISM non manufacturier. "Et, hormis les risques politiques, il n'y a guère de raison d'être baissier sur le dollar américain, même si les niveaux actuels semblent un peu exagérés".